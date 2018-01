Les fraudeurs du fisc vont être sous les projecteurs

La France a récupéré 37 milliards

La chasse aux fraudeurs fiscaux a été bonne côté français. L’État a fait sortir de l’ombre environ 37 milliards de francs non déclarés depuis 2014. Et cette manne provenait essentiellement de Suisse. Ajoutons que les pénalités infligées aux contribuables indélicats ont rapporté plus de 9 milliards

de francs.



Quand on dit chasse, le mot n’est pas tout à fait approprié. Il y a eu certes une battue dans les médias pour avertir que les contribuables français qui planquaient leurs sous en Suisse allaient être traqués. Mais le gouvernement tricolore a donné une carotte au gibier au lieu de le fusiller d’entrée. S’il se dénonçait spontanément, le fraudeur bénéficiait d’une pénalité réduite.



Selon le rapport de la Cour des comptes française, 90% des avoirs non déclarés provenaient de Suisse. Et ils n’émanaient pas de gros poissons millionnaires. Près des deux tiers des dossiers portaient sur des montants inférieurs à 460 000 francs.



Pas moins de 51 000 personnes se sont dénoncées. C’est beaucoup plus que ce que le fisc pensait au départ. Sa cellule de régularisation pour traiter les dossiers a rapidement croulé sous le travail. Il a fallu la renforcer. Un investissement très rentable au vu des sommes mises au jour. À la fin 2017, la cellule a été dissoute.

N’y a-t-il donc plus de fraudeurs à débusquer? Si, bien sûr. Avec l’échange automatique des informations, l’État français considère qu’il n’y a plus lieu de faire preuve de la moindre mansuétude. Il va examiner toutes les infos qu’il recevra cette année des fiscs étrangers. Et son fusil est déjà chargé.