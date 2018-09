Les fruits et les eaux-de-vie suisses ont désormais leur musée dans le Jura

C’est au milieu de centaines d’arbres fruitiers, sur les hauteurs de Porrentruy (JU), que le Musée suisse des fruits et de la distillation verra le jour ce week-end. Le lieu, baptisé Ô Vergers d’Ajoie, offre aux visiteurs une thématique agrotouristique. L’investissement, financé par des fonds privés et publics, se monte à 4 millions de francs. «Ce site va bien au-delà du musée régional imaginé il y a 30 ans pour exposer les alambics de l’ex-Régie fédérale des alcools, explique Pierre Schaller, président de la Fondation de l’institution et ancien directeur d’Alcosuisse. Il s’agit d’un centre d’interprétation d’envergure nationale qui aborde tous les aspects liés à la culture et à la transformation des fruits.» Une affluence de 15 000 visiteurs par an est évoquée. Le but recherché n’est pas de submerger les touristes de connaissances scientifiques et historiques, «mais de les émerveiller».

Le musée offre une palette d’activités multisensorielles. Le parcours, estimé entre 1 h 30 et 2 h, retrace le chemin d’une eau-de-vie, d’un sirop ou d’une confiture depuis la floraison des vergers jusqu’au palais du consommateur, du plus jeune au plus averti. Pour réveiller les sens, le site jurassien offre plusieurs espaces. Un hangar aux alambics présente un show audiovisuel sur l’histoire de l’alcool en Suisse, de la prohibition à la régulation, images d’archives à l’appui. Une grange aux fruits expose, de manière interactive, la culture et la transformation des cinq principaux fruits cultivés en Suisse. Soit l’abricot du Valais, la poire de Fribourg, la cerise de Zoug, la pomme et la damassine. (24 heures)