Les gares deviennent non-fumeurs

Les gares suisses deviennent à leur tour non-fumeurs. Que les amateurs de tabac se rassurent: il restera des exceptions, avec des zones prévues à cet effet sur les quais. L’Union des transports publics (UTP) a annoncé en novembre 2018 que la mesure entrerait en vigueur samedi 1er juin. Selon Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF, la révolution se fera toutefois en douceur et les gares seront équipées petit à petit. Les premières à passer aux nouvelles règles seront celles de Berthoud, Lyssach, Hindelbank et Schönbühl dès le 4 juin.

Toutes les entreprises de chemin de fer sont concernées par le changement. L’UTP estime qu’environ 1000 gares seront aménagées d’ici à la fin de l’année. L’objectif est de terminer l’opération d’ici à mi-2020. À terme, il sera uniquement permis de fumer devant les gares et dans des secteurs dotés de cendriers (deux zones au maximum, selon la taille du quai). L’UTP promet plus de détails le 4 juin, lors d’une conférence de presse à Berthoud.

L'e-cigarette aussi

Cigarettes, pipes, cigares et cigarettes électroniques: tous les produits du tabac sont visés. «Il n’y aura pas d’amendes contre ceux qui ne respectent pas les règles, précise Bruno Galliker, porte-parole de l’UTP. Si un agent de la police ferroviaire constate un tel comportement, il va signaler au fumeur où se trouvent les zones non-fumeurs. En cas de non-coopération, les agents ont toujours la possibilité d’expulser une personne d’une gare, comme c’est déjà le cas pour toute incivilité.»

Avant de faire ce pas, les CFF ont testé en 2018 deux réglementations différentes dans six gares du pays (Bâle CFF, Coire, Neuchâtel, Nyon, Bellinzone et Zurich Stadelhofen). L’interdiction totale n’a pas été retenue. «La décision a été prise suite à une enquête de satisfaction menée auprès de la clientèle, explique Bruno Galliker. Et puis, nous souhaitons que tous les usagers puissent cohabiter.»L’étude de marché a montré que 75% des personnes interrogées souhaitaient des zones non-fumeurs plus étendues.

Le Jura plus permissif

Dans un communiqué diffusé en novembre 2018, l’UTP souligne qu’en comparaison européenne, la réglementation sur la cigarette est très libérale dans les gares suisses. «Les désagréments dus aux fumeuses et fumeurs, notamment la fumée et les mégots, affectent passablement la qualité du temps passé dans les gares et causent des coûts de nettoyage élevés», note l’association.

En décembre 2005, la cigarette a déjà été bannie des trains et de l’ensemble des transports collectifs. Depuis mai 2010, la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif interdit de fumer dans les espaces fermés accessibles au public et ceux qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes. Selon ces règles nationales, seuls les cafés-restaurants de moins de 80 m2 peuvent être exploités comme établissements fumeurs. Les cantons ont toutefois la possibilité d’être plus stricts. En Suisse romande, tous l’ont fait à l’exception du Jura.

Et maintenant?

D’autres interdictions vont-elles suivre? Des villes ont banni la clope de leurs places de jeu publiques. À Coire, qui a été pionnière dans le domaine, le contrevenant risque 50 francs d’amende. «Une telle interdiction nous semble positive pour protéger les enfants contre l’empoisonnement en avalant des mégots et pour démontrer aux enfants que fumer n’est pas la norme», commente Claudia Künzli, responsable prévention et promotion de la santé à la Ligue pulmonaire suisse.

«Pour le moment, rien d’autre n’est prévu en Suisse. Mais en Italie, par exemple, une interdiction de fumer dans les voitures a été introduite, si des enfants ou une femme enceinte sont présents», ajoute Claudia Künzli. Son organisation mène aussi un projet pour sensibiliser les parents dont les enfants sont exposés au tabagisme passif à la maison. Elle rappelle surtout ses deux exigences actuelles, à savoir l’interdiction stricte de la publicité pour les produits du tabac et les e-cigarettes, ainsi qu’une interdiction de la vente aux moins de 18 ans. (24 heures)