Les hôpitaux balaient le plan de Berset

La deuxième intervention du Conseil fédéral dans TARMED n'est pas du goût des hôpitaux. Leur faîtière H+ parle d'occasion ratée et de «dégradation» qui ne couvrira pas les coûts. Les assureurs se montrent plus positifs, mais prudents quant aux économies réalisables.

H+ est avant tout indignée que la Confédération ait largement repris les revendications des assureurs, écrit la faîtière dans un communiqué. Cela alors que le Conseil fédéral n'a tenu aucunement compte des données de coûts des hôpitaux et de la proposition de structure tarifaire remise par H+ .

Mauvaises bases de calcul pointées

Par rapport à la version du projet d'Alain Berset mis en consultation, qui avait reçu une volée de bois vert de tous côtés, H+ reconnaît quelques légères améliorations. Mais les nouveaux tarifs dévoilés par le gouvernement ne se fondent pas sur les bases de calcul appropriées et conformes aux principes d'économie d'entreprise, regrette la faîtière.

H+ juge aussi «très problématiques les limitations arbitraires qui accordent beaucoup moins de temps aux médecins pour les examens et les traitements». Les exceptions annoncées pour les enfants, les personnes âgées et les malades psychiques sont certes bienvenues, mais ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan.

Prudence des assureurs

Autre son de cloche chez les assureurs. Santésuisse accueille positivement certaines interventions dans les grilles tarifaires, comme par exemple les prestations en l'absence des patients, qui seront clarifiées. «Cela va dans le bon sens», a indiqué à l'ats son porte-parole Christophe Kaempf.

Mais la faîtière des assureurs reste prudente. Sa principale proposition, à savoir l'introduction de forfaits pour les interventions fréquentes dans le secteur ambulatoire, n'a pas été retenue par le Conseil fédéral.

Interrogé sur le potentiel d'économies de 470 millions de francs des mesures d'Alain Berset, santésuisse dit être dans l'expectative. «Ce serait évidemment positif, mais on craint que cela n'arrive pas», poursuit M. Kaempf. Et de rappeler que la précédente intervention tarifaire de l'Etat en 2014 n'avait pas abouti à des économies et n'avait pas fait baisser les primes des assurés.

Primes freinées

Pour l'autre faîtière des assureurs, curafutura, l'intervention tarifaire va freiner quelque peu la hausse des primes en 2018, et c'est une victoire partielle «importante» pour les assurés et les patients. L'organisation qui regroupe CSS, Helsana, Sanitas et CPT juge le potentiel d'économies de 470 millions de francs «globalement réaliste».

Mais cela ne suffira pas. Il faut que les acteurs se remettent autour d'une table afin de réviser totalement TARMED, qui est complètement obsolète, écrit curafutura. La Fédération des médecins suisses (FMH), qui avait fortement critiqué le projet d'Alain Berset au moment de la procédure de consultation, a annoncé une conférence de presse sur le sujet vendredi. En juin, elle rejetait résolument une «attaque sur l'autonomie des tarifs» et entend présenter sa propre proposition en 2018. (ats/nxp)