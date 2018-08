Les idées vertes conquièrent le cœur des paysans romands

Les opposants sortent du bois

Ils veulent faire d’une pierre deux coups. Les opposants à l’initiative des Verts et à celle d’Uniterre ont lancé une campagne commune mardi à Berne. Leur message s’adresse en priorité aux consommateurs et à la classe moyenne, ceux qui auraient le plus à perdre en cas de «oui» le 23 septembre.



Bien que le premier texte mise sur la qualité des produits, et le second sur l’organisation de la branche, ce comité – composé d’élus du PLR, du PDC, de l’UDC et du PBD, mais aussi de représentants de l’économie et des consommateurs – les met dans le même panier. «Ces initiatives ont toutes les deux comme conséquence une fermeture du marché, explique la conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD). Ce qui aura comme conséquences une augmentation des prix et une limitation du choix.» Avec le risque, selon elle, d’augmenter le tourisme d’achat. «Alors qu’un Suisse sur trois fait déjà ses achats à l’étranger», précise la Vaudoise.



Christian Imark (UDC/SO) ajoute que les consommateurs devront aussi payer – via l’impôt – des contrôles de qualité accrus, puisque «ces textes demandent que l’État durcisse les exigences sociales et écologiques concernant la production et la vente de denrées alimentaires».

Présidente de l’association alémanique des consommateurs, la PDC Babette Sigg n’accepte pas que «les Verts tentent sournoisement de mettre le consommateur sous tutelle, en imposant leur vision d’une alimentation saine». Directeur de GastroSuisse, Daniel Borner parle même «d’un diktat alimentaire» qui aurait des «conséquences catastrophiques» pour le milieu de la gastronomie, l’hôtellerie et le commerce de détail. F.QZ