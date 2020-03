Les infections cartographiées en temps réel

Des jeunes chercheurs ont créé une plate-forme visant à recueillir des informations sur le Covid-19 directement auprès de la population. En peu de temps, il devrait être possible d'obtenir une carte régionale des foyers dangereux potentiels.

Mené en collaboration avec la Task Force Covid-19 de l'EPFZ et la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne, ce projet s'adresse aux personnes de toute la Suisse potentiellement infectées mais aussi à celles qui ne présentent aucun symptôme.

Les personnes concernées peuvent enregistrer leur lieu de résidence (code postal) et une auto-évaluation de leur état de santé. Les données sont collectées de manière anonyme, mais permettent une prédiction différenciée au niveau local sur les potentiels foyers d'infection, a indiqué jeudi le canton de Berne dans un communiqué.

Un tel instrument devrait permettre de détecter rapidement les régions où vivent de nombreuses personnes potentiellement infectées. Les foyers tels que ceux de Verbier (VS) et de la Vallée de Joux (VD) peuvent ainsi être rapidement identifiés avant qu'ils ne deviennent incontrôlables.

Plus les gens participeront à cette campagne, plus les informations sur la propagation du Covid-19 en Suisse seront précises. La population est donc invitée à participer à la campagne et aussi à aider les personnes âgées à remplir le formulaire. www.covidtracker.ch (ats/nxp)