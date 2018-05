Les intempéries causent de nombreux dégâts

Les pompiers ont mené plus de 700 interventions mercredi soir à la suite d'intempéries dans le canton de Zurich. L'eau potable est polluée dans deux communes. Le trafic a été perturbé à l'aéroport de Kloten, ainsi que sur une ligne ferroviaire de la ville de Zurich.

Météo: La Suisse allemande balayée par une tempête https://t.co/ZCqLwmxZYN — 20 minutes (@20minutesOnline) 30 mai 2018

La région de l'Unterland zurichois a été particulièrement touchée par les intempéries, a indiqué dans un communiqué le service de protection et de sauvetage du canton de Zurich. Des ruisseaux ont débordé et des arbres ont été renversés au sol. Des centaines d'habitations ont été inondées, ainsi que des caves et des garages souterrains.

Pour faire face à la situation, la protection civile a été appelée en renfort des pompiers, précise le communiqué, qui fait état de dégâts «importants». Les opérations de nettoyage doivent se poursuivre jeudi.

Dans le nord-ouest du canton, l'eau potable des communes de Schöfflisdorf et d'Oberweningen a été polluée lors de la tempête, a déclaré la police cantonale zurichoise. Les habitants sont appelés à la faire bouillir avant de la consommer.

#Gewitter Bei uns in Oberweningen ist nicht nur das Trinkwasser verschmutzt, sondern unser Keller wurde ebenfalls überflutet. @srfmeteo pic.twitter.com/WyMmcyRxjI — ????CHRISSHUFFLE™???? (@ShuffleTunesCH) 30 mai 2018

#Hagel heute Abend in Oberweningen ZH, Baden ZH und Wald ZH.

Quelle: 20min

Urheber Bild vor Garagen: Leserreporter Berat.

Urheber Bild Bahnübergang, grosser Hagel und Wiese: unbekannter Leserreporter. pic.twitter.com/nOr5RcUANh — Sturmarchiv Schweiz (@SturmarchivCH) 30 mai 2018

Avion immobilisé à Kloten

A l'aéroport de Zurich-Kloten, un avion a été immobilisé pendant 30 minutes sur le tarmac, a signalé à l'ats un porte-parole. Le personnel et les passagers n'étaient pas autorisés à s'approcher de l'appareil en raison du danger de la foudre. Plusieurs vols à destination de Zurich ont été détournés vers d'autres aéroports.

Le trafic ferroviaire a également été perturbé par la tempête. Des aiguillages de la ligne entre Dielsdorf (ZH) et Niederweningen (ZH) se sont retrouvés submergés par les eaux, bloquant la circulation des trains. Des bus de remplacement ont été mis en place, selon un porte-parole des Chemins de fer fédéraux (CFF).

Plus à l'ouest, la région de Baden (AG) a été frappée par la grêle. Des photographies diffusées sur les réseaux sociaux montrent des rues recouvertes de grêlons, ainsi que des passages souterrains et des garages inondés. D'après SRF Meteo, une ligne de grains est passée au-dessus de la Suisse. Elle amenait avec elle des dizaines de milliers d'éclairs, de gros grêlons et des inondations.

La région de Baden-Lägeren, dans l'est du canton d'Argovie, de fortes pluies ont été enregistrées. Il est tombé 53 mm d'eau en une demi-heure à Ehrendingen (AG) et plus de 70 mm sur la durée des intempéries, ce qui correspond aux deux tiers des précipitations totales d'un mois de mai. Les grêlons avaient un diamètre allant jusqu'à 4 cm. (ats/nxp)