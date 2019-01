Les internautes volent au secours de Bettina, lâchée par son assurance

La campagne de financement participatif «Bettina will leben» (Bettina veut vivre) s’était fixé un délai de trois mois pour récolter 600 000 francs. Il n’aura fallu que 16 jours pour atteindre l’objectif. Souffrant d’une maladie rare, Bettina Rimensberger va pouvoir commencer un traitement vital grâce aux dons des internautes. Si la Zurichoise de 31 ans a décidé d’en appeler à leur aide, c’est parce que son assurance refuse de prendre en charge les coûts du Spinraza. Autorisé depuis 2017 en Suisse, il s’agit du seul médicament à même de stopper l’aggravation de son état.

Bettina Rimensberger est atteinte d’amyotrophie spinale, une maladie génétique atrophiant progressivement les muscles. Elle altère la faculté de marcher, manger et, à terme, de respirer. La Zurichoise se trouve à un stade avancé de sa maladie. Nourrie par une sonde gastrique, elle s’exprime de plus en plus difficilement. Elle ne peut plus bouger que ses yeux, sa bouche et son index gauche. C’est grâce à celui-ci qu’elle manipule son fauteuil, qu’elle communique avec ses amis par messagerie instantanée et rédige sa thèse de doctorat. Or en l’absence de traitement, l’usage de son index menace de se détériorer, et tout un monde de se dérober à elle.

Un élu fait don de 100'000 francs



Le cas de Bettina Rimensberger a ému le conseiller national et millionnaire Thomas Matter (SVP/ZH), qui s’est distingué ce week-end par un don de 100 000 francs. Une autre internaute a promis 50 000 francs. La somme récoltée couvre la première année de soins. Et après? La jeune femme espère que l’intérêt porté à cette maladie touchant 100 personnes en Suisse permettra de faire bouger les lignes à Berne autour de son traitement coûteux.

Aujourd’hui, seuls les patients âgés de moins de 20 ans sont pris en charge par l’assurance invalidité. Les autres sont suspendus à un accord entre l’Office fédéral de la santé publique et le fabricant du Spinraza, qui ne parviennent pas à s’entendre sur son prix. Cela a pour conséquence d’empêcher son inclusion dans la liste des médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales. Tant que ce n’est pas le cas, une caisse maladie n’est pas obligée de le rembourser. (24 heures)