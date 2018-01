Les journalistes de l'ats en grève illimitée

Le mouvement, qui est soutenu par les syndicats des médias Impressum et syndicom, a été décidé lundi soir lors d'une assemblée du personnel par 124 voix contre 8 et six abstentions, indique un communiqué de la Commission de rédaction (CoRé). L'action est de durée illimitée, selon la même source. Une grève d'avertissement de trois heures avait déjà eu lieu mardi dernier.

La CoRé reproche en particulier à la direction de ne pas être entrée en matière sur ses principales revendications. Elle conteste l'ampleur et la rapidité de l'annonce des coupes (environ 36 postes sur un total de 150 équivalents plein temps dans la rédaction). Elle accuse aussi la direction de ne pas avoir de vision stratégique.

Peu de cas du personnel

Pour la CoRé, le directeur de l'ats Markus Schwab fait peu de cas du personnel de l'agence. Elle lui reproche d'avoir déclaré dans une interview à la NZZ am Sonntag que l'ats n'avait de responsabilité que devant ses actionnaires. La commission du personnel exige de pouvoir rencontrer, en présence des syndicats, des représentants du conseil d'administration mardi à 13h, afin d'entamer des «négociations sérieuses sur les revendications de la rédaction».

L'agence a annoncé des pertes de recettes de 3,1 millions de francs pour l'année 2018. Celles-ci s'ajoutent à une perte de 1 million pour l'année 2017. En cause, une baisse des tarifs et l'abandon de certains services par les clients.

Die KollegInnen von der @sda_Nachrichten sind in den Ausstand getreten. https://t.co/HRZls0EwiV — Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) January 30, 2018

Unbefristeter Streik bei der SDA! Redaktionsversammlung beschliesst ihn, nachdem die Direktion allen konstruktiven Lösungsvorschläge zur Vermeidung von Entlassungen in den Wind schlug. Infos hier: https://t.co/tfhbj9ElcC pic.twitter.com/FzFhmEF9Tz — Urs Thalmann (@ursthalmann) January 30, 2018

(ats/nxp)