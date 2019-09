Les journées du patrimoine ont battu leur plein

Sous le titre «Farben-Couleurs-Colori», les visiteurs ont pu voir comment la couleur s'inscrit dans notre environnement bâti et marque notre identité de son empreinte, indique le Centre national d'information pour le patrimoine culturel dans un communiqué diffusé ce dimanche.

La Maison de la couleur a ouvert de nouvelles perspectives avec ses cartographies dans plusieurs villes et villages de Suisse, sur l'interaction locale typique entre architecture et couleurs.

Les visites guidées des réalisations architecturales de Le Corbusier à Genève, La Chaux-de-Fonds (NE) et Zurich ont été de grands moments. Les amateurs de sons et lumières ont aussi pu se laisser emmener dans des balades nocturnes à Genève, St-Gall et Winterthour (ZH). (ats/nxp)