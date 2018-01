Les médecins ont moins de temps pour les patients

Les médecins ne consacrent plus qu'un tiers de leur temps aux patients. La part de travaux administratifs est en hausse: les médecins hospitaliers passent en moyenne 112 minutes par jour à documenter les dossiers.

Ces données ressortent d'une étude de la Fédération des médecins suisses (FMH), a annoncé celle-ci lundi. La hausse permanente du temps consacré à la documentation et à la rédaction des dossiers des patients se répercute de plus en plus sur les médecins.

Toujours trop d'heures supp

L'étude montre que les médecins hospitaliers en soins somatiques aigus y passent en moyenne 19% de leur temps de travail, soit 112 minutes par jour, 26 de plus qu'en 2011. Les taux respectifs de 15% et de 18% en psychiatrie et en réadaptation témoignent d'évolutions similaires.

En soins somatiques aigus et en psychiatrie, les activités au chevet du patient ne constituent plus qu'un tiers du temps. En réadaptation, seul un cinquième du temps de travail est passé auprès des patients. Les travaux de documentation concernent en première ligne les médecins-assistants, mais la hausse est similaire pour toutes les positions et impacte également les médecins-chefs, note la FMH.

L'étude montre aussi que les médecins continuent d'accumuler des heures supplémentaires, malgré une légère tendance à la baisse. Ils comptent en moyenne 7,4 heures supplémentaires par semaine, soit une heure de moins qu'en 2011. Ce nombre reste cependant nettement plus élevé par rapport au reste des salariés.

La satisfaction reste élevée

Malgré ces contraintes, la grande majorité des médecins sont dans l'ensemble très satisfaits de leur travail et de leurs tâches. La satisfaction est la plus élevée chez les médecins en cabinets (87%), contre près de 80% des médecins hospitaliers en soins somatiques aigus et en psychiatrie et 75% en réadaptation. Ces chiffres révèlent cependant une légère tendance à la baisse depuis 2011. (ats/nxp)