Les médicaments ne se renouvellent pas vraiment

Les nouvelles pilules ne sont pas aussi innovantes qu’on le croit. Entre 2014 et 2017, seuls 12% des nouvelles inscriptions sur la liste des spécialités (où figurent les médicaments remboursés par l’assurance maladie) étaient liés à l’utilisation d’une nouvelle substance active. Ce constat ressort d’un rapport sur les médicaments présenté par l’assureur Helsana et mené en collaboration avec l’Hôpital universitaire de Bâle et l’Institut de médecine pharmaceutique de l’Université de Bâle.

Selon les chiffres présentés par l’assureur, 88% des nouvelles inscriptions concernaient un principe actif connu. Ces ajouts correspondent souvent à un générique ou à de nouveaux dosages, tailles d’emballage et formes galéniques. Cela présente des «avantages indéniables» pour certains patients en permettant une meilleure prise. Les génériques entraînent aussi des économies et offrent une alternative en cas de pénurie. Mais les effets secondaires indésirables sont les mêmes que l’original.

Dans 7% des nouvelles inscriptions, il y avait un nouveau principe actif, mais celui-ci appartenait à un mécanisme d’action connu. Ces traitements peuvent être une alternative pour les patients qui ont des contre-indications. Toutefois, «le mode d’action de base est le même que pour les autres médicaments connus, avec tous ses avantages et ses inconvénients». Seuls les 5% restants intègrent un principe actif et un mécanisme d’action nouveaux et représentent «une innovation potentielle», selon Annette Jamieson. Spécialiste en politique de santé chez Helsana, elle salue ainsi l’arrivée de traitements contre l’hépatite C.

Pour l’assureur, ce cinquième rapport sur les médicaments doit servir de «base pour agir» dans un secteur dont les coûts représentaient 7,5 milliards de francs en 2017, sur 32 facturés à l’assurance obligatoire. Son CEO, Daniel H. Schmutz, livre une analyse plus politique sur les nouveautés: «Lorsqu’on préconise un meilleur contrôle du prix des médicaments, la pharma nous répond que l’on met en danger l’innovation. Mais nous voyons que tout n’est pas de l’innovation.»

Le sujet interpelle aussi le surveillant des prix. «En principe, il est positif d’ajouter de nouveaux médicaments de qualité à la liste des spécialités. Le problème est que ces traitements sont généralement beaucoup plus chers que les anciens et qu’il n’est pas toujours évident qu’ils sont vraiment meilleurs», commente Stefan Meierhans. Tout cela tire les prix vers le haut. Stefan Meierhans relève ainsi que l’arrivée de nouveautés ne fait pas baisser le prix des versions plus anciennes, comme cela peut se produire dans d’autres secteurs comme l’électronique. Quant aux génériques, leur prix reste en moyenne deux fois plus élevé que dans les autres pays européens.

La Surveillance des prix s’est déjà exprimée en faveur d’un meilleur contrôle du prix des médicaments. Parmi les autres solutions, elle préconise l’abandon de la prime d’innovation. Ce supplément allant jusqu’à 20% peut être accordé par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) s’il considère qu’un traitement apporte une valeur ajoutée. «Dans d’autres branches, il n’y a pas de telle prime et il y a malgré tout des innovations», conclut Stefan Meierhans.

«Si un médicament guérit une maladie jusqu’alors incurable, il faut que cette innovation soit récompensée financièrement», rétorque Sara Käch. Porte-parole d’Interpharma, elle ajoute que les nouveaux traitements peuvent permettre des économies parce que la guérison est plus efficace, ou parce que la durée d’hospitalisation ou les besoins en soins diminuent. Les prix, complète-t-elle, sont fixés par l’État.

Des nouveaux médicaments pas si innovants? La faîtière des entreprises pharmaceutiques décrit au contraire les «grands progrès» accomplis ces dernières années, en particulier dans les traitements contre le cancer, l’hépatite C ou le diabète de type 2. «Dans les cinq prochaines années, nous attendons plusieurs centaines d’autorisations de mise sur le marché de nouvelles substances actives, nouvelles indications et combinaisons de médicaments novateurs», conclut Sara Käch. (24 heures)