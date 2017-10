Les moyens de paiement numérique séduisent

Quelque 78% des Suisses utilisent leur téléphone portable pour gérer leur argent et payer en ligne ou au magasin, selon une étude. La génération des «millennials» (les 18-37 ans) est l'une des plus assidues dans l'utilisation des moyens de paiement numériques.

Le nombre croissant de possibilités de paiement avec des appareils mobiles contribue à ce que les consommateurs trouvent plus facilement une solution numérique adaptée à leur mode de vie, affirme mercredi la société américaine d'émission de cartes bancaires Visa dans une étude sur les paiements numériques.

Près de deux tiers des sondés (62%) vérifient le compte de leur compte ou utilisent d'autres services de leur «banking-app». En Suisse, cette marque atteint 58%.

Plus de deux tiers (68%) des personnes interrogées utilisent en outre un porte-monnaie numérique de type PayPal, un site commercial sur lequel ils laissent leurs coordonnées de carte, ou une solution de paiement mobile. Avec 69%, ce taux est même légèrement supérieur en Suisse. Concernant les achats en ligne, un peu moins de la moitié des sondés (48%) utilisent un appareil mobile pour ce faire, contre 45% des Suisses interrogés.

En Suisse, les trois activités les plus plébiscitées en matière de paiement numérique sont la vérification du solde de compte (58%), l'achat de billets de transport public (46%) et les achats en ligne (45%).

Génération numérique

Tous pays confondus, pas moins de 88% des millennials utilisent un appareil mobile - téléphone, tablette ou appareils que l'on porte sur soi (wearable) - pour réaliser des opérations bancaires, relève Visa.

Ils sont autant parmi les 18-34 ans en Suisse à dire qu'ils paient de manière numérique, soit 2% de plus que la moyenne européenne. Près de trois quarts des sondés de cette génération utilisent des moyens de paiement sans contact.

Si deux tiers des millennials helvétiques disent payer régulièrement avec un appareil mobile, ils sont en revanche à peine 40% chez les 55-64 ans. Plus de la moitié des millennials (56%) utilisent un appareil mobile pour faire du shopping en ligne.

Partage de données en question

Par ailleurs, la confiance des consommateurs européens dans les méthodes de reconnaissance biométrique (scan de l'iris ou empreinte digitale) va croissant: 84% estiment qu'il s'agit du moyen d'authentification le plus sûr. Ils étaient encore 59% il y a un an. Tant la génération des babyboomers (née entre 1946 et 1969) que les millennials se montrent confiants dans les données biométriques.

Les consommateurs définissent en outre une ligne claire en matière d'échange de données personnelles, comme celles concernant les cartes de paiement ou les relations bancaires. Plus de quatre sondés sur cinq expriment des réserves concernant la diffusion de données personnelles sensibles sur les réseaux sociaux.

Commandée par Visa, l'enquête a été menée entre juin et juillet par l'insitut de sondage Populus. Quelque 42'308 consommateurs ont été interrogés dans 22 pays européens, dont la Suisse. (ats/nxp)