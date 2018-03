Les multiples incendies qui consument Sion 2026

Des Jeux durables et à taille humaine. Sur le papier, la candidature olympique de Sion 2026 se présente comme une promesse de rupture avec le gigantisme du passé. L’ambition est saluée par tous. «Créer de nouveaux Jeux», comme l’assure le conseiller d’État valaisan Frédéric Favre (PLR), qui porte le projet à bout de bras. Jugé solide par les experts qui l’ont consulté comme par le CIO, le projet pourrait marquer une rupture. Pourtant, la candidature semble perpétuellement mise à mal de l’intérieur. Et la liste des couacs ne cesse de s’allonger. De quoi crisper un climat politique valaisan déjà tendu à seulement trois mois d’un vote déterminant dans le canton.

Nouvel épisode jeudi lors de la présentation par Frédéric Favre, par ailleurs vice-président de Sion 2026, d’un état des lieux sur le projet au niveau de la durabilité (lire encadré). Opposants déclarés à cette candidature, les Verts valaisans s’inquiètent de la manière de procéder, car Frédéric Favre certifiait quelques jours plus tôt que cette analyse n’était pas terminée et pas présentable. Jean-Pascal Fournier, président des écologistes, déplore un travail réalisé à la va-vite. «Tout cela montre que la durabilité et l’environnement n’ont jamais été des préoccupations d’origine. Il n’y a guère que des mots. Pour l’instant, je ne sais toujours pas ce que les Valaisans achètent le 10 juin.»

Communication maladroite

Cela serait presque anodin si les porteurs de Sion 2026 n’avaient pas allumé incendie sur incendie. Qu’ils peinent à éteindre. Jeudi encore, c’est le président de la Chambre vaudoise de commerce et d’industrie et par ailleurs initiant de ce projet, Bernard Rüeger, qui regrettait dans nos colonnes avoir été «évincé». Pour lui, les Vaudois ont été écartés. Coup de tonnerre aussi à Berne, autre canton partenaire de Sion 2026. Marcel Brülhart, président de Bern Welcome, organisme faîtier des acteurs touristiques bernois, déclare au Bund que les JO ne sont pas compatibles avec la stratégie touristique de la capitale.

Les erreurs sont aussi patentes dans la communication. Faire flamber du mazout dans un baril de pétrole rouillé au sommet du Cervin pour allumer l’enthousiasme olympique n’a pas été du goût des tenants de la durabilité. Un brasier allumé à l’initiative de Christian Constantin, le bouillonnant promoteur et président du FC Sion, et en présence du conseiller d’État PDC Christophe Darbellay. Le même qui niait la veille toute «propagande à l’école», alors qu’un directeur de cycle d’orientation avait distribué à ses élèves des foulards estampillés Sion 2026. Justification invoquée par le ministre: le projet olympique est positif pour le canton. On peut encore remonter le fil des erreurs jusqu’à l’affaire des «Panama Papers» qui avait rattrapé et coûté sa place à l’ancien président de la candidature, l’avocat vaudois Jean-Philippe Rochat.

Frédéric Favre, bien conscient qu’il existe «un potentiel d’amélioration» dans la manière de communiquer, avoue ne pas pouvoir tout maîtriser. «C’est le plus grand projet que ce pays puisse organiser et, forcément, cela suscite des initiatives individuelles et aussi des frustrations de ceux qui se sentent écartés du projet. Il faudra faire avec. C’est comme lorsque des supporters cassent des choses en ville après un match; est-ce toujours la responsabilité du club?» Premier soutien à Sion 2026, le PLR valaisan réaffirme sa position mais se montre plus critique, par la voix de son président René Constantin. «C’est regrettable que le fond du dossier passe toujours au second plan, mais certaines personnes doivent comprendre qu’elles doivent se retirer de l’avant-scène pour le bien de la candidature.» En clair, les promoteurs et initiateurs Bernard Rüeger et Christian Constantin sont, selon lui, trop clivants pour être associés à ce projet olympique «durable».

Mais le comité de candidature pèche aussi par le manque de réponses qu’il apporte à des questions clés. L’UDC du Valais romand a ainsi nettement rejeté le projet. La présidence du parti reconnaît avoir été convaincue par «la très grande qualité technique du dossier» mais fustige une mauvaise gestion «au niveau politique et de la gouvernance». Et en particulier l’absence de réponse claire quant à la prise en charge d’un éventuel déficit.

Convaincre la population

Illustration de la bataille politique qui divise les Valaisans, l’objet devrait dépasser les clivages traditionnels. Le PS du Valais romand a ainsi décidé de consulter sa base avant de prendre position. Fort d’une majorité PDC-PLR en principe alignée derrière le projet, Sion 2026 pourrait acquérir lundi prochain le soutien du Grand Conseil valaisan. Mais pour l’emporter devant le peuple, il faudra convaincre une population échaudée et donc sortir de cette spirale d’erreurs en cascade. Comme on l’assure au sein même des fervents de Sion 2026, «sans une communication beaucoup plus maîtrisée, cela ne passera pas». (24 heures)