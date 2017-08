Les orages de vendredi ont fait des dégâts

Arbres arrachés, routes coupées, trafic ferroviaire interrompu localement: les polices cantonales ont reçu des dizaines d'appels vendredi soir après les orages qui ont traversé la Suisse en fin de journée. Les autorités ne déplorent pour l'heure qu'un blessé.

Sous des vents d'une moyenne de 100 km/h, voire 130 km/h par endroits, ce sont surtout les arbres qui ont souffert. Dans le canton de Berne, la police a été sollicitée à plus de 60 reprises pour des branches ou des troncs sur la chaussée, notamment dans l'Oberland bernois et le Seeland.

Les pompiers et agents de Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont reçu au total plus de 250 annonces de dégâts dans la soirée. Dans le canton voisin de Soleure, 20 appels ont retenti en l'espace de seulement une heure et demie. A Bâle, un homme de 68 ans, blessé par une branche arrachée, a dû être transporté à l'hôpital.

Les intempéries ont sévi jusque dans l'est de la Suisse où les services de secours st-gallois sont intervenus une quarantaine de fois, notamment dans le Rheintal pour des arbres tombés et des caves inondées.

Dans le canton de Fribourg, une automobiliste de 45 ans a échappé de peu à une grosse casse. Un arbre est tombé sur son capot alors qu'elle circulait à Attalens peu avant 18h. Elle s'en sort indemne.

Lignes ferroviaires coupées

Outre de nombreuses routes momentanément coupées, le trafic ferroviaire a également été touché. La ligne entre la gare allemande de Bâle et Riehen (BS) a été interrompue de vendredi soir à samedi à la mi-journée, en raison d'un arbre. Samedi soir, quelque 200 passagers ont été bloqués trois heures et demie dans un train immobilisé.

En Appenzell, la ligne entre Rorschach et Heiden (AR), a été touchée par une panne de courant. Elle devait rester coupée au moins jusqu'à samedi minuit.

Le front orageux a aussi perturbé quelques spectacles en plein air. Les violentes bourrasques ont ainsi contraint Seasick Steve à quitter la scène de l'Open Air de Gampel (VS). A Zurich, c'est une représentation de théâtre qui a été interrompue par mesure de sécurité. Dans les deux cas, les artistes ont pu reprendre en soirée. (ats/nxp)