Les orages ont causé 2 millions de francs de dégâts

Les intempéries qui se sont abattues sur la Suisse romande, et en particulier Lausanne, dans la nuit de lundi à mardi, ont causé des dégâts qui entraîneront un coût maximal de 2 millions de francs, selon une estimation provisoire d'Axa.

A 11h00, une trentaine de sinistres avaient été déclarés à l'assureur zurichois suite aux orages et aux pluies torrentielles qui ont frappé la Suisse occidentale ces dernières heures. «D'après notre expérience, nous estimons que le total atteindra 350 à 400 sinistres avec un coût estimé entre 1,5 et 2 millions de francs», a indiqué mardi une porte-parole d'Axa. Cette dernière explique que les demandes continuent d'affluer et souligne qu'il s'agit d'une première estimation approximative.

Lausanne a subi un niveau record de précipitations dans un laps de temps très court durant la nuit. Quelque 41 millimètres d'eau sont tombés en l'espace de dix minutes. De nombreuses images et vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux, montraient des rues et des places de la capitale vaudoise inondées, ainsi que des escaliers menant à des passages sous-voie à la gare ferroviaire transformés en torrents. Des commerces et des rez-de-chaussée ont été envahis par les flots.

Pagaille sur Fribourg

Lausanne mise à part, deux gros orages ont aussi touché le canton de Fribourg. Plus de 100 interventions ont été effectuées, principalement pour des inondations et des fermetures de routes. Aucun blessé n'est à déplorer.

Ces interventions se sont déroulées dans les districts de la Gruyère, de la Sarine, de la Singine et du Lac, indique mardi la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Elles ont mobilisé plusieurs corps de sapeurs-pompiers, le Service des Ponts et Chaussées (SPC) et des agents de la police cantonale.

Dans la Broye, une maison familiale a notamment été frappée par la foudre, à Châbles. Par ailleurs, quatre routes ont dû être fermées au trafic. Parmi elles, le tronçon entre Rossens et Pont-la-Ville, ainsi qu'une voie entre Guin et Basens sont toujours fermés.

Trafic ferroviaire perturbé

Sur le plan ferroviaire, la ligne entre Pensier et Courtepin a été rouverte après interruption. Les Transports publics fribourgeois (TPF) ont dû toutefois la mettre hors service à nouveau momentanément entre 13h20 et 15h30, afin de renforcer les talus touchés par les intempéries. Un service de substitution par bus sera mis en place.

De son côté, la ligne CFF entre Estavayer-le-Lac et Payerne a été rouverte. En revanche, des débris coupent toujours la voie entre Grolley et Belfaux. Des opérations de nettoyage sont toujours en cours.

Les locaux des installations de sécurité des gares de Pensier et de Belfaux ont subi des infiltrations d'eau, mais sont en état de marche. Ils seront nettoyés dans les prochains jours. Enfin, la place du dépôt des bus TPF de Chandolan à Fribourg a également été inondée. Un nettoyage est actuellement en cours et se terminera en début d'après-midi, notent les TPF. Un renforcement de la digue sera effectué avec des sacs de sable pour prévenir un événement similaire lors des prochaines précipitations annoncées.

A ce titre, la police cantonale indique avoir mis sur pied une cellule de suivi de la situation. De nouveaux orages sont en effet attendus en deuxième partie de journée. (ats/nxp)