Les parents de Céline, décédée à 13 ans, veulent que justice soit rendue

En août 2017, Céline Pfister s’ôtait la vie chez elle, à Spreitenbach (AG). Elle n’avait pas encore 14 ans. Le suicide de l’Argovienne est devenu emblématique d’un mal aux conséquences potentiellement dramatiques. Les semaines précédant sa mort, l’adolescente était victime de cyberharcèlement.

Ce mercredi après-midi, l’affaire passe pour la première fois devant des juges. Fait rare pour un procès impliquant des mineurs, l’audience sera en partie ouverte aux médias, le Tribunal des mineurs de Dietikon (ZH) estimant que la question du mobbing en ligne revêt un intérêt public. Seule l’audition du prévenu se fera en huis clos. Bruno (prénom d’emprunt), un adolescent zurichois de 17 ans, est accusé d’avoir partagé une image dévêtue de Céline. L’année dernière, le Ministère public des mineurs l’avait reconnu coupable de contrainte et sanctionné d’une prestation personnelle. Les parents de la victime ont fait opposition. Ils jugent la peine trop clémente et demandent que soit retenue contre le prévenu la contrainte sexuelle, infraction plus sévèrement punie.

Selfie intime sur Snapchat

Céline Pfister entretenait une liaison amoureuse chaotique avec Bruno lorsque, en août 2017, l’adolescent, alors âgé de 14 ans, lui demande de lui envoyer des images suggestives. Sinon, menace-t-il sur WhatsApp, il enverra des photos d’elle déjà en sa possession à Isabela (prénom d’emprunt), une ex-copine jalouse, 16 ans à l’époque. Céline s’exécute. Quelque temps plus tard, Bruno partage quand même une photo de la jeune fille en soutien-gorge. Isabela s’empresse de diffuser le cliché, qui fait le tour de Snapchat. Une semaine plus tard, Céline Pfister se donne la mort.

Lors de leur enquête, les autorités découvriront qu’Isabela avait bombardé la victime d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Dans une procédure séparée, la jeune femme est reconnue coupable de tentative de menace et d’injures. Elle écope, comme Bruno, d’une prestation personnelle, 10 jours de travail dans un bureau. La justice n’a pas conclu à un lien de causalité entre les actes reprochés et le suicide, au grand désespoir des parents de Céline.

Le procès qui s’ouvre ce mercredi ne concerne que le verdict contre Bruno, le seul contre lequel les Pfister ont fait recours. Leurs chances de réussite semblent minces, mais le couple ne pouvait pas s'imaginer ne pas porter l’affaire plus loin. Le traitement judiciaire de l'affaire, les peines lègères et le fait que la harceleuse de Céline s'en soit prise à une autre jeune filles quelques semaines à peine après la mort de l'Argovienne sont, regrettent-ils, révélateurs des lacunes du système suisse pour faire face au problème. «Dans la main des ados, le téléphone est une arme», déplorait Nadya Pfister dans «Le Matin Dimanche». Les Pfister plaident pour la création d’une norme pénale spécifique réprimant le mobbing en ligne.

Faut-il une nouvelle norme?

Le cyberharcèlement recouvre les agressions répétées sur une longue durée via les canaux numériques. En Suisse, il est sanctionné par le biais de plusieurs infractions, comme la menace, l’injure ou la diffamation. Faut-il un nouvel article de loi? Interrogés ces derniers jours dans la presse alémanique, des juristes estiment qu’une nouvelle disposition n’est pas nécessaire.

Spécialisé dans les nouvelles technologies, Me Nicolas Capt a une opinion plus nuancée. «Si elle n’est pas trop floue, une norme spécifique pourrait se justifier, car elle permettrait de réprimer des actes qui ne le sont pas actuellement.» L’avocat imagine une disposition analogue à la disposition française sur le cyberharcèlement qui prévoit des peines privatives de liberté jusqu’à 2 ans et une amende allant jusqu’à 30'000 euros lorsque la victime est mineure ou que des réseaux de communication électroniques sont utilisés. «On pourrait également envisager une circonstance aggravante d’action en bande.»

Pour Caroline Dayer, experte en prévention des violences, un nouveau cadre légal ne constituerait qu’un élément de réponse au problème. «Il faut aussi agir en amont et renforcer les efforts de prévention auprès des jeunes et des professionnels de l’éducation. Dans ce domaine, il existe des disparités entre les Cantons», dit-elle. Une plateforme romande d’échanges sur les bonnes pratiques verra bientôt le jour.