Les parlementaires font la course à Berne

Sur le coup des 06h30 jeudi, trente et un parlementaires ont pris part à la 18e édition de la course du Parlement, intitulée «Parlamotion». En 20 minutes, ils ont parcouru au total 10,1 kilomètres autour du Palais fédéral, à la course, à pied ou en chaise roulante.

Le départ a été donné par la ministre des sports, Viola Amherd. Habituée de l'événement, la Valaisanne a dû renoncer à y participer cette année en raison d'une réunion.

Cette année, les groupes parlementaires les plus sportifs ont été, dans l'ordre, le PDC avec treize participants pour 45'000 mètres parcourus, le PS (7/22'550), l'UDC (6/18'950), le PLR (3/8350) et le PBD (2/6250), peut-on lire sur le site de Swiss Olympic, qui a organisé l'événement. (ATS/nxp)