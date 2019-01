Les partis ont droit à un guide de transparence

Les partis doivent respecter une parfaite transparence dans leur campagne sur le Net. Un guide à cet effet a été élaboré par la Conférence des préposés suisses à la protection des données (privatim) en vue des élections fédérales d'octobre prochain.

C'est l'une des priorités de cette année que le préposé fédéral Adrian Lobsiger et privatim ont présentée lundi à Berne devant les médias. Le renouvellement du Parlement, tout comme les élections cantonales, sont en effet exposés à des procédés de traitements de données en complète mutation qui ne sont pas sans effet sur la formation de l'opinion.

Le guide axé sur le traitement numérique des données personnelles demande aux partis, aux prestataires de services et aux réseaux sociaux qui travaillent pour eux de rendre clairs et compréhensibles les interventions numériques destinées à influencer la volonté des électeurs. Le traitement de données à des fins politiques nécessite selon les préposés un niveau de protection plus élevé que celui qui s'applique aux activités commerciales.

Libre formation de l'opinion des citoyens

Les citoyens ne doivent pas être induits en erreur par des indications trompeuses concernant l'émetteur du message politique. Ils doivent savoir s'ils communiquent avec des humains ou des machines comme les «social bots». Ils ne doivent pas non plus ignorer si l'expéditeur a recours à l'intelligence artificielle ou s'il exploite à des fins politiques les informations tirées des médias («social match»).

Avec leur guide publié le 1er décembre dernier, les préposés veulent apporter leur contribution à la libre formation de l'opinion des citoyens et à l'expression sûre et fidèle de leur volonté. Une exigence garantie par la Constitution, rappellent-ils. (ats/nxp)