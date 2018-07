Les paysans doivent jeter des tonnes de légumes

La Suisse croule sous les légumes en raison des conditions météo idéales. Et les stocks de carottes, céleris ou choux ont de la peine à s'écouler, d'autant que les réserves de l'an dernier ne sont pas encore épuisées. Conséquence: la pression sur les prix se fait sentir: le prix du céleri est 25% plus bas que la moyenne de ces 4 dernières années, relève 20 Minuten ce jeudi.

Il jette dix tonnes de courgettes

Cette surabondance commence à poser de gros problèmes aux agriculteurs. Au point que selon le journal Schweizer Bauer, il ne vaut plus la peine pour nombre d'entre eux de vendre leurs légumes à des prix si bas. Du coup, leurs produits sont jetés ou finissent dans une usine de biogaz. Un maraîcher lucernois a ainsi expliqué à 20 Minuten avoir dû jeter récemment 10 tonnes de courgettes. «Les quantités récoltées étaient nettement plus élevées que ce qu'il était possible de vendre», explique-t-il. «Cela fait mal, mais en tant que chef d'exploitation, je dois faire avec. »

Un autre producteur de légumes, de Bâle, a dû lui jeter 1,6 tonne de choux frisés car ils ne trouvaient pas preneur. «Cela fait mal, mais c'est peu si on compare cette quantité aux 55 tonnes que l'on consomme par semaine en Suisse», explique-t-il. Pas question pour le moment de réduire la production. «Avec le système actuel, presque tous les maraîchers doivent détruire les légumes ou les mettre à l'usine de biogaz en raison d'une surproduction».

Exploitations toujours plus grosses

Comment en arrive-t-on à ce phénomène? En grande partie à cause des grands producteurs qui augmentent toujours plus leurs surfaces de culture afin de réduire leurs coûts grâce aux nouvelles technologies. Hic: les fermes ne peuvent alors pas arrêter de croître en raison des investissements consentis. Il y a donc trop de production et les prix chutent.

Selon un expert, le marché suisse des légumes, qui dépend des conditions météorologiques, est en outre très volatil. Il n'y a souvent que des contrats d'achat, pas de prix fixes. Le producteur ne fait ainsi que conclure un accord avec un intermédiaire sur une certaine quantité de légumes à livrer. Mais leur prix dépend du jour. Si le rendement est plus élevé que prévu, les tarifs baissent et le producteur n'a pas d'acheteur pour le surplus. Et dans des cas exceptionnels, la récolte n'est plus rentable si le prix est trop bas.

Le maraîcher lucernois qui a dû se débarrasser de ses courgettes est fataliste: «il y a aussi des années où les prix sont bons. En tant qu'exploitation, il faut faire un calcul mixte. Il est trop facile de blâmer les commerçants.» (nxp)