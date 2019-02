Les pistes de ski «ne sont pas ouvertes d'office»

Crans-Montana Une minute de silence, en mémoire du patrouilleur décédé dans l'avalanche, a été observée jeudi à 14h23 sur le domaine skiable de Crans-Montana. Plus...

Avalanche à Crans-Montana Un patrouilleur français est décédé mercredi matin. Deux des blessés lors de l'avalanche, avaient pu quitter l'hôpital. Le troisième est toujours hospitalisé. Plus...

Sciences Alors qu'une avalanche a fait au moins un mort, à Crans-Montana (VS), un spécialiste de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches explique le phénomène. Plus...