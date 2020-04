Les poissons d'avril se font discrets dans les médias

Cette année, en Asie, on ne plaisante pas avec le poisson d'avril

Traditionnellement, le 1er avril est la journée des blagues mais, à l'heure du coronavirus, personne n'est d'humeur à plaisanter et certains gouvernements asiatiques ont menacé de peines de prison les auteurs de poissons d'avril sur la pandémie.



Mercredi, une star de la K-pop sud-coréenne, Jaejoong, membre du groupe JYJ, en a fait l'amère expérience après avoir voulu laisser croire qu'il était hospitalisé en raison du Covid-19.

Des fans inquiets lui ont aussitôt écrit pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Mais une heure plus tard, il a mis à jour sa publication et révélé qu'il s'agissait d'une plaisanterie visant à «sensibiliser». A l'étranger comme dans son pays, de nombreuses personnes ont vivement critiqué cette mauvaise blague, la qualifiant d'«inappropriée» et de «pas amusante».



Depuis son apparition, la pandémie a provoqué un déluge de fausses informations qui a inondé internet et les réseaux sociaux, compliquant les politiques de lutte mises en oeuvre par les gouvernements. Dans certains pays, comme Taïwan, les auteurs de blagues sur le coronavirus sont même passibles de peines d'emprisonnement.