Les policiers inquiets de devoir signer les amendes

Sur l’amende glissée sur votre pare-brise figure depuis janvier l’identité de celui qui vous a verbalisé. Qu’il soit policier municipal ou cantonal, ou encore employé de la Fondation des parkings, l’agent a l’obligation d’inscrire son nom et son prénom sur chaque amende d’ordre qu’il inflige, à la place de son matricule, comme auparavant.

C’est une conséquence de la loi fédérale sur les amendes d’ordre établie en 2016, qui avait pour but d’unifier différents types d’amendes sous une même législation, et qui est en vigueur depuis janvier. Votée à Berne (lire encadré), cette loi, qui englobe notamment celles sur la circulation routière, sur l’asile ou encore sur les armes, fait tousser tous les agents concernés à Genève.

Agents «pas assez protégés»

Ils sont cinq, policiers municipaux et cantonaux, à nous rencontrer au café pour faire part de leur inquiétude. «On ne comprend vraiment pas l’intérêt de ce changement. Avant, le numéro de matricule permettait de savoir qui avait rédigé l’amende en cas de problème. Si une personne la contestait et que la procédure allait jusqu’au tribunal, elle obtenait le nom de l’agent et rencontrait ce dernier durant l’audience», résume Marc Baudat, président de l’Union du personnel du corps de police (UPCP).

«Aujourd’hui, on ne sait pas qui on amende, mais la personne sait qui on est. Avec notre identité mise à jour, on n’est pas suffisamment protégés. Or, c’est le rôle de notre employeur de garantir notre sécurité», estime Damien Menetrey, président du Syndicat des polices municipales genevoises (SPMG).

«Les amendes d’ordre, même si elles concernent des faits peu graves, ne sont jamais agréables, ajoute Marc Baudat. Du coup, nos noms sont liés à quelque chose de forcément déplaisant.» Leur crainte? «Que les gens mettent la photo de leur amende et livrent nos noms sur les réseaux sociaux, et que l’on subisse du harcèlement après un emballement virtuel.»

Son confrère Cédric Wider, président de l’Union des polices municipales genevoises (UPMG), soulève, outre l’acharnement sur la Toile, le problème de la proximité physique: «Une bonne partie des policiers municipaux habitent la commune où ils travaillent. Lorsqu’un citoyen mécontent connaît leur identité, il peut facilement retrouver leur adresse et les menacer, eux ou leur famille.»

Retirer un faire-part de naissance

David Desplands, trésorier de trésorier l’UPMG, renchérit: «Certains collègues ont été contraints d’entamer des démarches auprès de sociétés spécialisées pour effacer les informations les concernant sur le web, pour ne pas qu’on puisse les retrouver, mais aussi pour protéger leur famille. L’un de nos membres a dû aller jusqu’à contacter la maternité dans laquelle son fils était né afin de faire retirer le faire-part de naissance, car il permettait en quelques clics d’obtenir l’identité de sa conjointe, celle de son enfant et leur lieu de domiciliation.»

Les citoyens sont-ils tous des dangers potentiels, prêts à insulter, menacer ou harceler un agent pour une amende? «Dans cette société stressée et souvent prise à la gorge, on voit des gens péter un câble pour une amende de 40 francs. Cela peut être la goutte d’eau qui fait déborder le vase après une journée difficile. Quand on touche au porte-monnaie, c’est toujours délicat», soutient Damien Menetrey, président du SPMG.

Menaces de mort et insultes quotidiennes

Le constat est partagé par Jean-Yves Goumaz, directeur de la Fondation des parkings à Genève. «Nos 84 agents essuient quotidiennement des agressions verbales lorsqu’ils amendent des véhicules mal stationnés, et parfois physiques: plusieurs cas par année finissent devant le tribunal. Des menaces de mort à la suite d’une verbalisation jugée injuste, ce sont des choses qui arrivent. C’est pourquoi on estime que cette nouvelle disposition prétérite nos agents au plus haut degré. Il est inadmissible qu’un agent ou sa famille puissent être inquiétés directement.»

Le directeur assure avoir entrepris des démarches depuis un an, contre cette disposition de la loi. «En février dernier, nous avons interpellé l’Office fédéral des routes (OFROU), en décembre nous nous sommes adressés au procureur de la République. Nous n’avons pas reçu de réponse. On attend que les autorités réagissent. Notre souhait, c’est que l’on revienne à l’inscription du matricule.»

Mauro Poggia, conseiller d’État genevois en charge de la police, est quant à lui «tombé des nues» en apprenant «par la Fondation des parkings, ensuite par la police», l’obligation d’inscrire nom et prénom sur les amendes d’ordres. «Personne n’avait apparemment vu passer le problème à l’époque. Je n’arrive pas vraiment à comprendre l’avantage de cet élément de la loi. Je ne pense pas que la protection des forces de l’ordre puisse être assurée dans ces conditions.» Que compte-t-il faire pour protéger les agents? «Je vais interpeller Karin Keller-Sutter (ndlr: la conseillère fédérale en charge du Département fédéral de justice et police) pour voir ce qu’il est possible d’entreprendre.» Il serait notamment favorable à un allègement de cette contrainte: «Par exemple, n’indiquer que la première lettre du prénom me semble déjà mieux protéger l’identité.»

Ce qu’il redoute? «Que la transparence se fasse au détriment du service», soit qu’il y ait drastiquement moins d’amendes d’ordre. Or, c’est ce qui risque d’arriver, à en croire les policiers rencontrés: «On n’a pas encore de chiffres pour cette année, mais des collègues disent qu’ils mettent beaucoup moins d’amendes depuis janvier.»