Les poneys seront présents au festival équestre

Le festival équestre d'Avenches (VD), qui se déroule du 15 au 17 septembre, a pu maintenir à son programme les courses de poneys trotteurs. Cet événement marquera la reprise de l'école de poneys.

C'est grâce au large soutien du public et des fédérations suédoise et française que les courses pourront malgré tout avoir lieu, écrit lundi le Haras national dans un communiqué. La journée des poneys est fixée au samedi.

Une vingtaine de chevaux ont péri dans l'incendie

Le festival Equus helveticus propose sinon comme à son habitude les diverses disciplines mettant aux prises plus de 1000 chevaux: saut d'obstacle, dressage, monte western, gymkhana, attelage et débardage. Les passionnés pourront également assister à une course et au championnat suisse de jeunes chevaux de sport.

Un programme spécial est prévu pour les familles durant le week-end. Les petits cavaliers pourront se mesurer sur des chevaux de bois. Et pour les plus grands, les ateliers de forge, de charron et de sellerie présenteront leur savoir-faire. (ats/nxp)