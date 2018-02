Les pro-«No Billag» ont leur solution miracle

Pour les milieux de l’audiovisuel suisse – cinéma et télévision en tête – l’acceptation de l’initiative «No Billag» équivaudrait à un tremblement de terre, on le sait. Un tiers de subventionnement en moins, le spectre d’un chômage de masse à la RTS, voire la fin d’une entreprise, tels sont quelques-uns des scénarios qui se démarquent lorsqu’on interroge les professionnels du domaine. Cela étant, il y a aussi une frange de la population qui se démène pour que l’initiative passe et que la redevance Billag soit supprimée. Parmi ces personnes, Louise Morand, 19 ans, responsable genevoise de la campagne «No Billag» et farouche militante du oui. La jeune étudiante en droit, inscrite à l’Université de Fribourg, a d’ailleurs réponse à tout lorsqu’on aborde le sujet entre deux cours.

«Il ne faut pas penser ni croire que la SSR est un Ministère de la culture bis. La grande majorité de la population n’est pas subventionnée. Pour ce qui est de l’audiovisuel, il y a surtout d’autres moyens de financer des films, quelle que soit la taille de leur production. Par exemple avec le crowdfunding, ce mode de financement participatif que le public semble avoir adopté et grâce auquel toutes sortes de projets sont soutenus. En plus, le crowdfunding permet aux gens de prendre connaissance d’un projet à l’avance, de le jauger. Voire de s’y investir. J’en profite pour vous rappeler que le plus gros succès du cinéma suisse, c’était Les faiseurs de Suisses (ndlr: de Rolf Lyssy, en 1978) et qu’il s’était fait sans subventionnement. Et depuis, les coûts de production n’ont pas cessé de baisser. Aujourd’hui, la SSR veut se vendre comme une chaîne qui finance la culture. Je suis désolée, mais cela ne fait pas partie de son ADN.»

«Si le patron de la SSR, qui au passage est mieux payé qu’un conseiller fédéral, n’est pas capable de gérer son entreprise, c’est qu’il y a un problème au sein de celle-ci»

Toujours est-il que les inquiétudes du côté de la SSR sont bien réelles. Pour certains, l’heure est grave. Ils voient même déjà la maison en faillite. Un scénario catastrophe que Louise Morand ne partage pas: «Si le patron de la SSR, qui au passage est mieux payé qu’un conseiller fédéral, n’est pas capable de gérer son entreprise, c’est qu’il y a un problème au sein de celle-ci. C’est une entreprise privée. Affirmer qu’il s’agit d’une télévision publique est faux. En cas de victoire de «No Billag», ce que j’espère, le paysage restera de toute façon largement subventionné. Le cinéma comme la musique, d’ailleurs. Surtout à Genève, qui est l’une des villes suisses qui finance le plus sa culture. Alors, oui, il n’est malgré tout pas impossible, dans ce cas de figure, que la SSR doive procéder à des licenciements.»

Candidate au Grand Conseil, Louise Morand désire aujourd’hui s’engager pour son pays: «Quitte à faire du bénévolat lorsqu’il le faut. Ce qui ne veut pas dire que je ferai toute ma vie de la politique.» Depuis la campagne de «No Billag», elle est régulièrement attaquée sur les réseaux sociaux. Mais assume tout à fait les critiques. Qui l’emportera dimanche soir? C’est l’une des seules questions à laquelle personne n’a encore de réponse. (24 heures)