Les profs accumulent les heures supplémentaires

Les enseignants suisses font toujours trop d'heures supplémentaires non rémunérées, selon une nouvelle enquête de la branche dévoilée mercredi. Les personnes travaillant à temps partiel sont particulièrement touchées.

Menée pour la première fois des deux côtés du Röstigraben, l'enquête montre que tous les enseignants accumulent trop d'heures supplémentaires non rémunérées. Les Alémaniques enregistrent près de 13% d'heures supplémentaires contre un peu plus de 2% pour les Romands, ont indiqué les faîtières alémanique (LCH) et romande (SER) d'enseignants lors d'une conférence de presse à Berne.

Du côté alémanique, le temps de travail annuel par équivalent plein temps est de 2164 heures pour un temps de référence de 1916 heures. Du côté romand, ce dernier est de 1853 heures. Or, les enseignants font environ 1892 heures annuellement pour un équivalent plein temps.

La situation actuelle n'est pas satisfaisante. C'est pourquoi les faîtières d'enseignants formulent plusieurs revendications: la fin des heures supplémentaires non rémunérées, une réduction du nombre de cours obligatoires, plus de ressources pour l'encadrement des classes et plus de temps pour les discussions avec les parents. (ats/nxp)