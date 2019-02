Les profs d’allemand et de maths manquent

La mesure bernoise n’est pas passée inaperçue: mi-février, le Canton a envoyé 950 lettres à ses enseignants retraités de moins de 70 ans. L’objectif? Contrer l’inquiétante pénurie dans la branche. À en croire Samuel Rohrbach, le président du Syndicat des enseignants romands, le métier est sévèrement touché. Interview.

Que vous inspire la situation «critique» bernoise?

Il s’agit d’une situation que l’on connaît ponctuellement. D’une année à l’autre, cela tourne dans les cantons. Aujourd’hui, c’est le canton de Berne qui est touché. La solution que les autorités bernoises ont choisie est pertinente et pragmatique car les retraités ont des compétences de haute qualité, mais cela doit rester temporaire. Malheureusement, je regrette que ces retraités soient engagés au salaire de départ, sans tenir compte de leur expérience. Donc ils n’ont pas beaucoup d’intérêt à retourner en classe. C’est un problème pour nous.

Est-ce que cette situation est appelée à se généraliser en Suisse romande?

Le phénomène est déjà un peu général. En Valais, on sait qu’une pénurie d’enseignants est sur le point d’arriver. En cause? La réforme de la Caisse de pension. Les futurs retraités valaisans, selon le plan qui leur sera proposé, vont partir plus vite. Dans les autres cantons, nous sommes à flux tendu. Dans le Jura, il y a eu pénurie lors de la même réforme, ensuite cela s’est résorbé. C’est une situation identique qui attend le canton de Fribourg, avec également la réforme de la Caisse de retraite. Les enseignants regardent ce qu’on leur propose et partent plus rapidement. Il est néanmoins difficile de prévoir le nombre exact de départs et donc d’anticiper.

Les réformes des caisses de retraite sont-elles la seule raison de ces pénuries?

C’en est une, importante. Mais le métier a aussi passablement changé. Les jeunes enseignants quittent le bateau plus facilement. Les statistiques sont impressionnantes. Pour garantir qu’ils restent dans la branche, il faudrait un meilleur suivi durant les premières années d’enseignement, de la formation continue, etc. Il ne suffit pas de les mettre devant une classe et les laisser se débrouiller. Dans les différents cantons, les autorités en prennent gentiment conscience et mettent des mesures en place.

Vous pointez aussi du doigt le manque de remplaçants formés…

Pour avoir des remplaçants formés, c’est quasi le désert. Il y a quelques années encore, les remplaçants étaient des enseignants qui venaient de terminer leur cursus. Aujourd’hui, le réservoir est vide et on fait appel à des étudiants qui n’ont aucune idée de la pédagogie. Au moins, il y a quelqu’un devant les élèves, mais ce sont des étudiants qui dépannent. Le pire, c’est qu’on arrive à des situations où ces remplaçants ne maîtrisent pas du tout les branches qu’ils «enseignent»…

Lorsque l’on parle de pénurie, quelles sont les branches les plus touchées?

À l’école secondaire, les enseignants d’allemand sont très recherchés. Nous constatons aussi d’importants manques dans les branches scientifiques, comme les mathématiques. Il y a une réelle difficulté pour trouver des jeunes formés dans ces spécialités. Dans l’idéal, il faudrait qu’un jeune enseignant se forme en allemand et en maths, ce qui n’est pas forcément compatible.

Peut-on dire que le métier ne séduit plus?

Les conditions de travail sont difficiles. Elles sont meilleures, notamment au niveau salarial, dans le privé que dans le public. Et puis, il y a l’épuisement. Avec les années, cela ne s’améliore pas. Nous constatons que les enseignants diminuent leur taux d’emploi parce qu’ils sont fatigués. Ils préfèrent être moins chargés et tenir bon plutôt que de tomber en burn-out. J’ajoute à cela que le métier a changé et que les formations initiales n’ont pas beaucoup évolué, notamment dans les domaines numériques. Cela peut vite devenir pénible.

Enseigner est devenu si ingrat que ça?

Je n’irais pas jusque-là. C’est encore et toujours un beau métier. Mais il est différent. Le rapport de l’enseignant avec la société s’est considérablement modifié. Nous n’avons plus forcément cette reconnaissance qu’on avait il y a 10 ou 15 ans. Cela peut être compliqué à supporter.

Que faudrait-il entreprendre pour revaloriser le métier?

D’abord, revoir de fond en comble la formation initiale, dans ses contenus, dans ses outils. Je prends toujours l’exemple de l’entretien avec les parents, comment le gérer. Par ailleurs, il faut arrêter de stigmatiser le métier. La société en général attaque les fonctionnaires, les services publics en premier. Dans notre pays, il faut changer cette approche. Il y a encore du boulot…

(24 heures)