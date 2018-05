«Les propos d’Ignazio Cassis me poussent à m’interroger sur la position de la Suisse»

Après sa visite cette semaine en Jordanie, Ignazio Cassis s’est livré à une critique publique du rôle de l’UNRWA, l’agence de l’ONU qui vient en aide aux réfugiés palestiniens depuis 1949. «L’UNRWA fait partie du problème» plutôt que de la solution au conflit israélo-palestinien, a déclaré le chef du Département fédéral des affaires étrangères. Selon lui, l’agence entretient l’illusion d’un retour sur leurs terres pour ces 5 millions de personnes. Aujourd’hui, Pierre Krähenbühl, le commissaire général de l’UNRWA, demande une clarification du gouvernement suisse.

L’UNRWA, par son existence, contribue à maintenir le conflit en vie selon Ignazio Cassis. Comment avez-vous réagi à ses propos?

J’ai été surpris. Non pas à cause de l’opinion exprimée par Ignazio Cassis: lors de sa visite cette semaine en Jordanie, nous avons eu un échange très approfondi et avons évoqué nos perspectives, qu’elles soient convergentes ou divergentes. J’ai plutôt été surpris qu’il exprime cette opinion publiquement. La Suisse a toujours eu une position claire sur le conflit israélo-palestinien et sur le travail de l’UNRWA.

Demandez-vous aujourd’hui que la Suisse clarifie sa position?

Le soutien de la Suisse, je le répète, a toujours été très engagé, très affirmé à notre encontre et je souhaite poursuivre le dialogue. Mais ces propos publics me poussent à m’interroger. Je souhaite savoir s’ils reflètent un changement de position du gouvernement suisse.

Comment expliquer justement que ces propos aient été tenus publiquement?

Je ne souhaite pas spéculer, ni m’engager dans une polémique publique. Ce qui est certain à mes yeux, c’est que l’UNRWA n’est pas responsable de la poursuite du conflit israélo-palestinien. Le vrai problème, c’est que les acteurs locaux et la communauté internationale ne font pas ce qui est nécessaire pour y mettre un terme. C’est à cause de cela que l’UNRWA existe toujours. Il faut relancer le dialogue, même si c’est un dialogue critique, à condition qu’il soit pondéré. On ne peut pas s’inquiéter de l’éventuelle radicalisation de la jeunesse au Moyen-Orient et penser régler le problème en supprimant l’éducation qu’offre notre agence à 500'000 élèves palestiniens.

Les États-Unis ont déjà réduit leur financement. Ignazio Cassis se dit ouvert à l’idée. Craignez-vous que la Suisse fasse de même?

Les États-Unis ont réduit leur budget de manière très significative (de 300 à 60 millions de dollars par an, ndlr). C’est une décision basée sur une évaluation politique et non sur la performance de l’UNRWA. Une telle politisation de l’aide humanitaire doit à tout prix être évitée. Est-ce que le Conseil fédéral souhaite faire de même? J’espère que non. (24 heures)