Les questions non encore résolues

Les cotisations de l’employeur aux charges sociales sont de plus en plus élevées à mesure que l’employé avance âge, ce qui constitue une «grosse pierre d’achoppement» pour l’embauche des seniors, ou leur maintien en activité, pointe le conseiller national (PS/NE) et vice-président de Travail suisse Jacques-André Maire. «La tentation est trop grande de se séparer de ces personnes en cas de licenciements, ou de privilégier l’engagement de jeunes, surtout dans les zones proches de la frontière», observe-t-il. «On pourrait imaginer, dans le cadre d’un système dégressif, une prise en charge partielle des cotisations de l’employeur, qui pourrait être financée par l’assurance chômage».

L’Union syndicale suisse (USS) adopte un autre point de vue. «L’aspect pécuniaire n’est pas décisif, car des études ont montré que les seniors perdaient souvent leur emploi alors même qu’ils étaient d’accord de baisser leur temps de travail», rappelle le porte-parole Thomas Zimmermann. Le syndicat maintient par contre ses revendications portant sur le rallongement des délais de résiliation en cas de licenciement.

La formation continue est encore insuffisante. «Les employeurs doivent davantage s’investir, en temps mis à disposition en en financement, il en va de leur responsabilité sociale», insiste Thomas Zimmermann. Il serait bon que ces compétences acquises en cours de carrière «soient l’objet d’un certificat reconnu», ajoute Jacques-André Maire. Selon lui, les cours de l’assurance chômage sont inadaptés (rédiger un CV, etc.). «Il faut aussi mieux faire savoir que les Offices d’orientation professionnelle peuvent être consultés à tout âge, et pas seulement au sortir de l’école. Il faut aussi accompagner le chômeur avec un coaching personnalisé».

Les retraites anticipées doivent être étendues à d’autres branches que le gros œuvre, plaide encore l’USS. «Pour d’autres emplois pénibles physiquement, mais pas seulement. Or on constate que ces possibilités se raréfient». (24 Heures)