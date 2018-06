Les réfugiés ne pourront plus rentrer au pays

Les apatrides devraient pouvoir travailler en Suisse

Tous les apatrides doivent pouvoir travailler en Suisse, a estimé lundi le Conseil des Etats, par 31 voix contre 9 et 2 abstentions. Qu'ils soient sous le coup d'une expulsion ou non, aucun Etat ne les reconnaît et ils ne peuvent donc pas être renvoyés, a rappelé la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga.