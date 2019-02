Les règles du permis de conduire changent. Danger?

À partir de ce vendredi, il ne sera plus mentionné sur les permis de conduire s’ils ont été obtenus sur véhicule équipé d’une boîte de vitesses manuelle ou automatique. Cette disposition est combattue par les auto-écoles et le Bureau de prévention des accidents (BPA). Ils estiment que le fait d’autoriser les nouveaux conducteurs à apprendre le passage des vitesses par eux-mêmes va nuire à la sécurité routière. Il s’agit d’une mesure impactant les permis de conduire parmi plusieurs autres prises à la fin de l’année dernière.

Permis à 17 ans

L’autre principal volet est le passage à 17 ans de l’âge pour commencer l’apprentissage de la conduite. Cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2021. L’élève qui commencera à apprendre à maîtriser un véhicule avant ses 20 ans devra attendre une année minimum pour pouvoir passer son examen et être enfin seul au volant. Pour l’Office fédéral des routes (OFROU), le but est de permettre au futur conducteur de passer plus de temps à apprendre à conduire.

Formation raccourcie

Le deuxième changement consiste en une formation complémentaire plus courte. Elle dure actuellement deux jours. Dès le 1er janvier 2020, sa durée sera ramenée à une seule journée. L’OFROU dit promettre de ne pas laisser tomber des aspects déjà présents. L’office souhaite confier certaines prérogatives aux auto-écoles. La Fédération romande des écoles de conduite craint pour sa part que cette décision affaiblisse la sécurité routière.

Examen médical dès 75 ans

Enfin, depuis le 1er janvier, les seniors doivent effectuer un examen médical tous les deux ans à partir de 75 ans. Auparavant, ce test était obligatoire dès 70 ans. L’OFROU explique ce changement par une amélioration de la santé des personnes âgées. Les moniteurs d’auto-écoles regrettent là aussi ce choix, qu’ils disent néfastes pour la sécurité routière. (24 heures)