Les relations doivent se poursuivre après le Brexit

Le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Ignazio Cassis, a accueilli jeudi son homologue britannique Jeremy Hunt à Berne.

Dans le cadre de leur petit déjeuner de travail, les deux ministres ont abordé l'avancement des négociations sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE, a indiqué jeudi le DFAE. Les accords bilatéraux qui régissent les relations devront être remplacés.

Le Conseil fédéral veut, grâce à sa stratégie «Mind the gap» (attention au vide), garantir les droits et les obligations réciproques existants et les approfondir. Un groupe de travail interdépartemental a été constitué dès l'automne 2016 afin de gérer les travaux techniques concernant les relations bilatérales. (ats/nxp)