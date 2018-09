«Les rentes AVS/AI ne suffisent pas pour vivre»

entiers AVS/AI. Après avoir vu leurs rentes stagner depuis 2015, le Conseil fédéral a décidé vendredi de les augmenter dès le 1er janvier. La rente minimale passera de 1175 à 1185 francs, la rente maximale de 2350 à 2370 francs. Les prestations complémentaires et allocations pour impotents enregistrent aussi une légère hausse. Interview de Colette Nova, vice-directrice à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il pris la décision d’augmenter les rentes AVS alors qu’il ne l’a pas fait les années précédentes?

Il le décide en fonction d’une règle arithmétique prescrite par la loi. On tient compte de l’évolution des salaires et du renchérissement. Les années passées, cet indice mixte ne permettait pas d’augmenter les rentes.

La hausse des rentes tient donc d’un pur mécanisme arithmétique sans la moindre décision politique?

Pas tout à fait. Dans l’AVS, on augmente toujours par tranche de 5 francs. Parfois on arrive à un chiffre de 4 ou 6 francs. Il s’agit alors d’estimer comment vont évoluer les salaires et le renchérissement. Cela ouvre une petite marge de manœuvre politique.

Augmenter de 10 francs la rente minimale, ce n’est pas beaucoup.

Non, mais cela est dû au fait que les salaires et les prix n’augmentent pas beaucoup non plus. N’oublions pas que ce sont les actifs qui financent majoritairement les rentes. Si leurs salaires n’augmentent pas, il ne serait pas juste d’augmenter fortement les rentes.

Cette hausse des rentes AVS/AI va coûter combien?

Environ 430 millions, soit 380 millions à charge de l’AVS et 50 millions à charge de l’AI. L’AVS est financée essentiellement par les cotisations salariales, par la Confédération et enfin par la TVA.

On puise dans la caisse AVS. Pourtant le Conseil fédéral nous dit que cette assurance est en danger et qu’il faut l’assainir. Contradictoire?

Non. L’adaptation régulière des rentes est garantie par la loi. Et ce n’est pas une renonciation à une hausse qui permettrait d’assainir l’AVS. Celle-ci va avoir besoin de plusieurs milliards par année.

Certes, mais on demande des efforts aux jeunes, aux actifs, à la Confédération. Ne faut-il pas en demander aussi aux rentiers dont certains ont touché un 2e pilier plein pot?

Les rentes de l’AVS et de l’AI ne sont actuellement pas suffisantes pour vivre, bien que la Constitution stipule qu’elles doivent couvrir les besoins vitaux. Tout le monde ne touche pas une rente maximale! La loi prescrit qu’il faut adapter les rentes. Si politiquement on voulait mettre à contribution les rentiers pour assainir l’AVS, alors il faudrait changer la loi. Mais personne, à ce que je sache, n’a proposé ces dernières années un tel changement.

Le seuil d’entrée dans le 2e pilier est relevé. Il passe de 21'150 à 21'330 francs. C’est curieux dans la mesure où le Conseil fédéral plaide pour une entrée facilitée des très bas salaires dans le 2e pilier.

Il s’agit ici d’une adaptation technique qui découle de l’adaptation des rentes. Une meilleure couverture des bas salaires dans le 2e pilier devrait, elle, faire l’objet d’une décision politique. Cela impliquerait un changement de loi.

Dans le 3e pilier, la déduction fiscale passe de 6768 à 6828 francs. Un coup de pouce pour ceux qui épargnent volontairement?

Oui mais pas pour tout le monde. Cela concerne uniquement ceux qui ont les moyens de mettre de côté le montant maximum. Cela ne change rien pour une personne qui met 2000 francs par an dans son 3e pilier (24 heures)