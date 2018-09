Les résultats en Suisse alémanique

Outre St-Gall qui va devenir le 2e canton à interdire la burqa, et Obwald qui a refusé un paquet de mesures comprenant une hausse des impôts ainsi que des économies, de nombreux cantons alémaniques avaient convoqué leurs citoyens ce 23 septembre pour des votations cantonales. Parmi eux, Zurich et Lucerne se prononçaient sur des sujets liés aux transports publics, alors que Thurgovie et Appenzell Rhodes-Extérieures se penchaient sur la politique hospitalière. Plusieurs cantons soumettaient aussi des sujets fiscaux et scolaires à leurs citoyens.

Lucerne

Les taxes d'écolage restent en place à Lucerne. Les citoyens ont refusé par 69,41% une initiative visant à les supprimer dans une optique d'égalité des chances. La participation s'est élevée à 37,81%. Les Lucernois ont aussi refusé par 72,07% la création d'un fonds destiné à rendre le financement des transports publics indépendants des décisions de politique budgétaire, demandé dans une initiative.

Thurgovie

Le nouvel hôpital pédiatrique de la Suisse centrale pourra être construit à St-Gall. Dernier des cantons partenaires à se prononcer, la Thurgovie a approuvé par 89,18% des voix un prêt remboursable de 25,4 millions de francs. Au total, le nouveau bâtiment est devisé à 187 millions. La participation s'est élevée à 34,11%.

Zurich

Les Zurichois se prononcent pour la seconde fois sur le projet de tram qui doit relier la capitale du canton aux communes de la vallée de la Limmat en plein boom sur une vingtaine de kilomètres jusqu'en Argovie. Approuvé par les citoyens en 2015, le projet est remis en cause par une initiative qui demande que le tracé soit raccourci de trois quarts et qu'il s'arrête à Schlieren (ZH). Ce tronçon sera mis en service dans un an. Un changement de système est en outre soumis aux urnes dans le domaine de la chasse. Une initiative demande que les chasseurs de milices soient remplacés par des gardes-chasse professionnels, seuls habilités à gérer les populations d'animaux sauvages. Par ailleurs, une troisième initiative exige que la production de jeux vidéo numériques soit subventionnée et que le cinéma le soit davantage. Les autorités zurichoises rejettent les trois initiatives soumises en votation.

Grisons

Les élèves de primaire grisons continueront d'apprendre deux langues étrangères. Après des refus dans plusieurs cantons, les citoyens grisons ont à leur tour rejeté dimanche par 65,19% des voix l'initiative pour «une seule langue à l'école primaire». Le gouvernement et le parlement avaient rejeté le texte, estimant qu'il désavantageait les régions italophones et romanches qui ne commenceraient à apprendre l'anglais qu'au secondaire. L'enseignement des langues dans les Grisons, du fait qu'il s'agit du seul canton trilingue de Suisse, est particulier. Les écoliers apprennent dès la 3e année primaire une des trois langues cantonales et l'anglais est enseigné dès la 5e année primaire.Le texte d'initiative prévoyait que l'anglais soit enseigné seulement à partir du secondaire dans les régions italophones et romanches, où la première langue étrangère aurait été l'allemand. En revanche, les régions germanophones auraient commencé l'anglais au primaire déjà.

Nidwald

L'armée et le canton de Nidwald pourront construire un nouveau bâtiment multifonctionnel sur la place d'armes de Wil bei Stans. Les citoyens ont approuvé par 59,9% un crédit cantonal de 11 millions de francs. La Confédération déboursera elle 9,1 millions. La participation s'est élevée à 39,6%.

Appenzell Rhodes-Extérieures

Les riches contribuables des Rhodes-Extérieures ne seront pas appelés à passer davantage à la caisse. Les citoyens ont refusé par 69,85% une initiative demandant de «soulager ceux qui ne vivent pas dans des conditions supérieures à la moyenne.» La participation s'est élevée à 39,4%. Les hôpitaux d'Appenzell Rhodes-Extérieures auront plus de libertés entrepreneuriales. Les citoyens ont accepté une révision partielle de la loi sur le groupement des hôpitaux du canton par 58,88% des voix. Les établissements de Herisau et Heiden en sont biffés, permettant une fermeture ultérieure sans modification légale.

Argovie

Les grosses fortunes ne seront pas davantage taxées en Argovie. Les citoyens ont refusé par 74,59% des voix une initiative de la Jeunesse socialiste qui aurait représenté, pour certains, un doublement de la charge fiscale. La participation s'est élevée à 35,37%. Actuellement, le taux maximal est de 2,1. Il concerne les fortunes dépassant 1,2 million. La proposition des jeunes socialistes représentait pour certains un doublement de la charge fiscale. Gouvernement et parlement rejettent l'initiative. Ils craignent un départ des gros contribuables dans les cantons voisins.

Tessin

Les Tessinois ont nettement refusé dimanche la réforme du système scolaire de leur canton. Le projet «La Scuola che verra» a été rejeté par 56,7% des électeurs. Ce résultat constitue une victoire pour les partis de droite et la Lega qui avaient lancé un référendum en mars dernier, à la suite d'une décision du Grand conseil de réformer le système scolaire. Ce projet visait à établir de nouveaux modèles d'enseignement. Un projet pilote aurait dû être mené dans sept écoles du canton durant plusieurs années, avant une éventuelle mise en oeuvre pour l'ensemble du Tessin.

Ville de Zurich

La ville de Zurich conserve l'exécutif le mieux doté de Suisse avec neuf membres. Les habitants ont rejeté par 61,8% des voix une initiative voulant réduire ce nombre à sept. Voilà 125 ans que la Municipalité zurichoise compte neuf membres. Plusieurs tentatives de réformes avaient déjà échoué avant dimanche, l'initiative «Plus d'argent pour Zurich: 7 au lieu de 9 municipaux», indépendante des partis politiques, a donc subi le même sort. Elle n'avait toutefois été rejetée que d'extrême justesse par le parlement de la ville. La voix du président socialiste du législatif avait été nécessaire pour faire pencher la balance en faveur du «non». Au final, les habitants ont suivi l'avis du PS, des Verts, de la gauche alternative (AL) et des Evangéliques ainsi que de l'exécutif lui-même.

(ats/nxp)