Les roues des «Tango» manquent de lubrifiant

Un manque de lubrifiant est à l'origine de l'usure rapide des roues de quatre des sept nouvelles rames «Tango» des Chemins de fer appenzellois (AB). Le trafic normal entre Teufen (AR) et Appenzell sera totalement rétabli à partir du 1er novembre.

Les spécialistes ont trouvé l'origine du problème après avoir examiné le matériel roulant et les rails, ont indiqué mardi les AB. La quantité de lubrifiant entre les rails et les boudins de roues, c'est-à-dire la partie intérieure de la roue qui assure le guidage sur la voie, était insuffisante.

Vendredi, les AB ont annoncé l'interruption du trafic ferroviaire entre Teufen et Appenzell et la mise en place d'un service de bus. Le trafic a été réduit entre Appenzell et St-Gall. Quatre des sept nouvelles rames «Tango», en service depuis un peu plus de deux semaines, ont été retirées du trafic.

Des bus circuleront encore jusqu'à samedi entre Teufen et Appenzell. Le trafic ferroviaire normal sera totalement rétabli le 1er novembre sur l'ensemble du réseau des AB. (ats/nxp)