Les roues des nouveaux «Tango» déjà usées

Les nouveaux trains «Tango» des Chemins de fer appenzellois ont un souci d'usure. Quatre rames dont les roues sont déjà abîmées ont été retirées. Un service de bus a été mis en place.

Une usure plus élevée que prévu a été constatée sur les roues de quatre des sept nouvelles rames fabriquées par Stadler Rail, a indiqué vendredi la compagnie ferroviaire. Ces quatre compositions ont été retirées du trafic. Les trois autres ne présentent aucune trace d'usure inhabituelle.

Les voies entre St-Gall et Appenzell font l'objet d'une inspection afin d'analyser l'interaction entre les roues et les rails. La compagnie ferroviaire et le fabricant tentent actuellement de découvrir la cause de ce problème d'usure. Les sept rames «Tango» sont en service depuis deux semaines.

Yay! Going to travel in one of the brandnew tango trains of #Appenzellerbahnen

The windows are huge! Great for a panoramic view out of the train.#trains #railways #AB pic.twitter.com/HRnyg3wLer — Tilondrion (@Tilondrion) 18 août 2018

Un service de bus a été mis en place entre Teufen et Appenzell. Le trafic ferroviaire est réduit entre Appenzell et St-Gall. Les trains circulent normalement entre St-Gall et Teufen. (ats/nxp)