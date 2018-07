Les seniors exigent une meilleure prise en charge

«Les aînés ont beaucoup fait pendant leur vie pour le bien-être de notre société. Ils ont le droit à une bonne vieillesse.» Le propos est de Simone Bertogg, membre du comité de l’association Bien Vieillir. Ce réseau créé en mai avance plusieurs revendications (lire encadré) et compte lancer une initiative populaire fédérale au début de l’an prochain. Le but est d’inscrire dans la Constitution le droit à un soutien dans la vie quotidienne et à des soins de qualité pour toute personne âgée.

Pour ces militants, le système actuel présente une faille. Certes, l’assurance-maladie rembourse les soins médicaux fournis aux aînés. Mais une prise en charge plus large est parfois nécessaire. Simone Bertogg donne l’exemple de personnes atteintes de démence. «Elles ont besoin d’une structure qui puisse les accueillir. Aujourd’hui, elles doivent la payer de leur poche ou compter sur le soutien de proches.» Des prestations complémentaires sont fournies aux petits revenus. Mais au final, des personnes doivent aller en EMS parce qu’elles manquent de moyens. Selon Simone Bertogg, cette situation est d’autant plus regrettable que notre société souhaite maintenir les aînés à la maison.

Besoins croissants

Cette volonté, particulièrement marquée dans les cantons romands, se traduit dans les chiffres. Les soins et l’aide à domicile, ainsi que leurs coûts, ne cessent d’augmenter (infographie). En 2016, on dénombrait 340 000 clients, en hausse de 10% par rapport à 2015. Près de 15 millions d’heures avaient été facturées pour les soins et 9,3 millions pour l’aide à domicile et les repas. L’association faîtière de l’Aide et soins à domicile à but non lucratif note aussi que les bénéficiaires sont plus dépendants et les situations plus complexes. Dans le même temps, elle fait face à des difficultés de financement: tant les autorités que les assureurs lui serrent la vis.

Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir

Faut-il davantage soutenir ces aînés, comme le demande Bien Vieillir? Delphine Roulet Schwab, professeure à la Haute École de la santé La Source et présidente de la Société suisse de gérontologie, juge la démarche pertinente. «Des services de soins à domicile sont obligés de jouer avec les règles, en rendant visite à une personne âgée pour une prise de tension alors qu’il s’agit avant tout de lui assurer un contact humain durant la semaine. On oublie parfois que le soin va au-delà des gestes techniques, remboursés par les assurances.»

La Vaudoise, également coresponsable du Senior Lab (un laboratoire qui vise à développer des solutions pour préserver l’autonomie des aînés), émet une autre critique: «La population âgée est très hétérogène. Notre système est trop rigide pour pouvoir tenir compte de ces besoins différents.»

«Le personnel est tenu à des horaires stricts et change régulièrement», renchérit Christiane Jaquet-Berger, présidente du comité de l’AVIVO Suisse. Et si les soins médicaux sont donnés dans les règles de l’art, il n’y a pas de temps pour créer un lien avec le patient. «Les aînés s’en plaignent, c’est parfois la seule visite qu’ils ont.» Christiane Jaquet-Berger émet toutefois des réserves face au lancement d’une initiative. «Cela part d’un bon sentiment, mais il faut aussi encourager les gens à sortir et à établir des liens sociaux par le biais d’activités.» Elle craint enfin qu’on demande aux plus de 55 ans de contracter une assurance supplémentaire.

En tout cas, le débat gagne en actualité. Selon le scénario de référence de l’Office fédéral de la statistique, 7,2% de la population aura plus de 80 ans en 2030, contre 5% en 2015. Les besoins vont d’autant plus augmenter que la disponibilité des proches diminue: les familles sont moins nombreuses et les femmes travaillent davantage. Mais est-ce à la Confédération de s’en charger? Philippe Nantermod (PLR/VS) brandit au contraire l’argument fédéraliste. Aujourd’hui, le dossier est géré dans les cantons et, selon le conseiller national valaisan, «cela doit rester ainsi car la structure sociale est différente d’une région à l’autre».

Rembourser jusqu’où?

Pour l’heure, le comité de Bien Vieillir n’a pas de texte définitif pour son initiative et ses propositions doivent être affinées. Le passage à l’action entraînera d’autres questions. La première est de définir les termes utilisés. Jérôme Cosandey, futur directeur romand d’Avenir Suisse, illustre la problématique: «Est-ce que faire la vaisselle pour une personne âgée ou aller se promener avec elle est encore un accompagnement qui devrait être remboursé? Il faut mettre une limite, et elle n’est pas facile à fixer.»

«L’isolement social est un facteur de risque important pour la santé»

L’expert ajoute que si trois quarts des Suisses veulent vivre le plus longtemps possible à la maison, ils tiennent ce propos quand ils sont en bonne santé. «Mais quand on ne peut plus sortir de chez soi, n’est-on pas mieux en EMS? Il y a en Suisse un droit à être soigné. Doit-on aussi avoir le droit de rester à la maison, sachant que cela va entraîner des coûts pour tout le monde?»

L’enjeu financier risque de crisper le débat. «Beaucoup de choses sont déjà remboursées aux aînés, note Philippe Nantermod. On pourrait en faire davantage, mais nous n’avons pas les moyens de le payer.» Delphine Roulet Schwab, elle, est persuadée qu’un meilleur soutien permettrait des économies à long terme. «L’isolement social est un facteur de risque important pour la santé. Favoriser l’accompagnement permettrait d’éviter la survenue de certains problèmes.» (24 heures)