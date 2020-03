Les services romands des automobiles ne sont pas tous à l’arrêt

Depuis lundi, les Vaudois qui avaient rendez-vous au Service cantonal des automobiles (SAN) pour procéder à un contrôle périodique de leur véhicule se sont trouvés devant une porte close. Si l’État avait annoncé durant le week-end déjà une réduction de son activité administrative, restait à savoir exactement quelles prestations allaient être suspendues.

Une pancarte scotchée à l’entrée des centres régionaux du SAN stipule que les expertises techniques sont «annulées jusqu’à nouvel avis», au même titre que les examens du permis de conduire (pratiques et théoriques). Si elle est identique dans les cantons de Genève, du Valais et du Jura, la situation diffère à Neuchâtel et à Fribourg, Et ce en dépit de l’ordonnance fédérale censée uniformiser les mesures de lutte contre le coronavirus.

Notre enquête révèle que les contrôles périodiques des véhicules restent possibles à Fribourg et à Neuchâtel. Dans ce dernier canton, les élèves conducteurs peuvent en outre continuer de passer leur examen théorique des règles de la circulation routière.

À Genève, le chef de l’office des autos explique que cette activité a été suspendue «par souci de cohérence». «Je ne peux pas dire aux experts qu’ils ne peuvent plus passer une heure dans une voiture avec un candidat, tout en laissant un employé dans une salle pendant plus d’une heure, même si une chaise sur deux est occupée, développe Didier Leibzig. Qui plus est, c’est compliqué pour les collaborateurs d’assurer la supervision s’ils ne veulent pas le faire. Il y a beaucoup d’émotion…» Quant aux expertises techniques, le Genevois estime qu’il subsiste un risque dès lors que les experts doivent examiner des véhicules «potentiellement contaminés».

«Il n’y a pas de contact avec les clients dans le cadre de ces contrôles périodiques, pour lesquels ils ne font que déposer et reprendre leur voiture, justifie son homologue neuchâtelois, Philippe Burri. C’est une prestation où il est très facile de respecter les règles sanitaires fixées par la Confédération.» Même raisonnement pour les examens théoriques en vue de l’obtention du permis de conduire, maintenus par groupes de quatre personnes. «Les épreuves ont lieu dans une grande salle: les candidats sont distants de 3 mètres, et les superviseurs se tiennent à distance.»

Des différences d’un canton à l’autre subsistent également au sein des Offices de l’emploi. Alors qu’une directive du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) stipule que les chômeurs doivent continuer leurs recherches d’emploi «pendant la pandémie», Genève annonçait lundi que cette obligation n’en est plus une sur son territoire. Si bien que les entretiens de contrôle avec les conseillers ORP sont suspendus. Dans les autres cantons romands, ils se déroulent désormais par téléphone. Le Service vaudois de l’emploi précise que les pénalités aux indemnités de chômage seront maintenues «en cas d’absence injustifiée à l’appel téléphonique».