Les socialistes menacent de lancer une initiative

Les griffes du chat ont encore été limées

Travail.Suisse, l’organisation faîtière indépendante des travailleurs, regrette profondément que le Conseil des Etats ait raboté encore plus la révision de la Loi sur l’égalité adoptée ce mardi. «Moins de 1% des entreprises devra vérifier l’égalité salariale entre femmes et hommes», reproche-t-elle. «Le tigre de papier s’est transformé en chat domestique inoffensif, pour reprendre les propos de Raphaël Comte, élu PLR neuchâtelois »



Selon Valérie Borioli Sandoz, responsable de la Politique de l’égalité: « Les choix du Conseil des Etats sont insuffisants à garantir le respect de la Constitution pour la majorité des personnes actives. Le Conseil national se doit maintenant de rectifier le tir et de fixer à nouveau à 50 employé-e-s le seuil des entreprises soumises à un auto contrôle.». L'organisaton se dit toutefois soulagée que le modèle « placebo » basé sur une simple déclaration autonome de l’entreprise ait été refusé.