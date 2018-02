Les soins dentaires à l'étranger vont augmenter

Alors que la campagne pour le remboursement des soins dentaires bat son plein dans le canton de Vaud en vue de la votation du 4 mars, Le Temps revient ce jeudi sur les soins à l'étranger que testent de plus en plus de Suisses pour bénéficier de tarifs moins élevés que chez nous. Le journal cite ainsi un sondage Demoscope de la RTS qui montre que plus de 20% des citoyens se sont déjà fait soigner les dents hors de nos frontières.

Un phénomène qui va prendre de plus en plus d'ampleur, selon le quotidien. En effet, le tourisme médical, dont le tourisme dentaire, pèse plusieurs milliards de dollars à l’échelle de la planète et devrait augmenter de 25% par an ces dix prochaines années, selon une étude de Visa et Oxford Economics citée par Le Temps.

Le tourisme dentaire est donc en vogue. Et pas forcément chez les bas salaires, même si 20% des Suisses renoncent à soigner leurs dents pour des raisons financières. Selon le patron d'une entreprise suisse spécialisée dans les soins médicaux hors de nos frontières, les patients proviennent très largement de la classe moyenne. Souvent ils ont vécu à l'étranger eux-mêmes et savent que la qualité des soins ne dépend pas de la nationalité du médecin, explique-t-il au Temps. En outre, il rappelle que 75% des nouveaux dentistes en Suisse viennent de l'étranger.

(nxp)