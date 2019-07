Les syndicats exigent du concret après le 14 juin

Des chiffres encore à venir

Pour l’Union syndicale suisse, la grève féministe du 14 juin a été sans conteste «la plus grande mobilisation politique en Suisse depuis la grève générale de 1918». L’étiquette est posée sur le flacon. Mais au fait, combien de personnes y ont participé? Après différentes hésitations sur les chiffres, notamment à Genève, l’USS se garde d’être plus précise qu’au lendemain de la mobilisation. «Tout ce que nous pouvons dire, c’est qu’il y a eu plus d’un demi-million de femmes dans la rue, beaucoup plus qu’en 1991», assure Vania Alleva, la présidente du syndicat Unia. Avant de préciser: «Des études sont en cours et devraient le confirmer.»



Michela Bovolenta complète: «Au niveau du collectif national, nous avons aussi envie de faire une évaluation qualitative de la grève. Nous avons lancé un appel dans les régions pour avoir un compte rendu de ce qui s’est passé également en dehors des cortèges de la soirée.» Ces informations sont attendues à la rentrée.