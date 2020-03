Les syndicats s'opposent aux activités non urgentes

Il faut arrêter toutes les activités de production et de service qui ne sont pas socialement nécessaires et urgentes. Les syndicalistes de Suisse romande ont lancé mercredi un appel au Conseil fédéral à cause du coronavirus.

«Nos vies valent plus que leurs profits», justifient les signataires de l'appel. Pour combattre la propagation du virus et réduire le nombre de décès à venir, il ne suffit pas de fermer bistrots, salons de coiffure et cinémas, estiment les syndicalistes romands du Syndicat des services publics (SSP) et d'Unia.

A quoi bon interdire l’accès aux parcs publics si des centaines de milliers de salariés doivent travailler les uns aux côtés des autres sur les chantiers, dans des entreprises industrielles, voire même dans des bureaux. Tous ceux qui accomplissent des activités non socialement nécessaires et urgentes devraient bénéficier d'un congé extraordinaire payé jusqu'à la fin de la situation d’urgence sanitaire.

Le congé ne devrait être déduit ni d’éventuelles heures supplémentaires à récupérer, ni de jours de congé à prendre. Les syndicalistes exigent encore que les mesures adaptées de protection des salariés, y compris des contrôles réels de leur application, soient mises en place dans toutes les entreprises et services en activité.

Licenciements interdits

Les syndicalistes réclament par ailleurs l'interdiction des licenciements pour cause d’arrêt ou de réduction de la production, ainsi que la prolongation des indemnités de chômage. Tout le personnel en arrêt de travail, y compris les employés avec un contrat à durée déterminée ou temporaire et les personnes rémunérées à l'heure, devraient bénéficier du maintien de leur salaire.

Pour financer ces mesures, il y a le chômage partiel. Mais les syndicalistes évoquent aussi une «contribution de solidarité» qui pourrait être demandée aux grands patrons et actionnaires. Selon eux, les bénéfices empochés les dernières années dans de nombreuses entreprises et les «cadeaux fiscaux massifs» permettent de faire face à la situation actuelle de manière solidaire. (ats/nxp)