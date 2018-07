Les terres suisses ont soif, comme lors de la canicule record de 2003

Il fait chaud et sec, très sec. Selon les météorologues, toutes les conditions sont réunies pour que nos terres et cours d’eau soient aussi asséchés que lors de la canicule record de 2003, du moins en Valais et sur la partie nord-est du pays.

Selon MétéoSuisse, la période avril-juillet 2018 est la moins pluvieuse depuis cent ans. Sur ces quatre mois, la pluviométrie n’a représenté que 65% de la moyenne à long terme. Le Valais enregistre même 80% de précipitations en moins – un record depuis neuf ans.

Les températures élevées contribuent aussi à la sécheresse actuelle. «La chaleur persistante favorise une forte évaporation qui accentue massivement le déficit hydrique des sols», note MétéoSuisse. Côté mercure, les mois d’avril, de mai et de juin ont été nettement au-dessus de la moyenne: juillet la dépasse de 12 degrés! Le précédent record, datant de 2003, était de 11,8 degrés. Le pays a également vécu son quatrième mois de juin le plus chaud depuis le début des mesures en 1864.

Privés de piscine

C’est en Suisse alémanique que la situation est la plus tendue. La sécheresse touche en particulier le nord des Alpes, s’étendant du nord de l’Argovie au sud de Berne, en passant par Zurich, Schaffhouse, Saint-Gall jusqu’en Thurgovie. Il manque dans ces régions l’équivalent de deux mois de pluie. Les Grisons et le Tessin sont également concernés.

La plupart des gouvernements cantonaux se sont réunis ces derniers jours pour faire face à la situation. Tous redoutent les incendies. En Valais, les autorités ont décrété une interdiction totale de faire du feu depuis le 17 juillet. Onze autres cantons ont fait de même ces derniers jours: Lucerne, Zoug, Uri, Schwytz, Obwald, Nidwald, Appenzell Rhodes-Extérieures, Saint-Gall, Thurgovie, les Grisons et le Tessin. Ni grillades en plein air ni feux d’artifice lors du 1er Août dans toutes ces régions, donc, à moins qu’il ne pleuve plusieurs jours d’affilée d’ici là.

Fribourg, Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud appellent à la prudence. À Saint-Gall et en Thurgovie, où le niveau de l’eau s’est rarement trouvé aussi bas, la population est mise à contribution. «En ce moment, l’utilisation des petits et grands cours d’eau à des fins privées ou publiques doit clairement être restreinte», recommande Silja Kempf, du bureau de l’eau et de l’énergie du canton de Saint-Gall (AWE). Cette dernière demande à ses habitants d’éviter de remplir leur piscine, de laver leur voiture ou d’arroser la pelouse des jardins. Les mêmes restrictions sont imposées aux agriculteurs.

Ces derniers sont mis à rude épreuve dans de nombreuses régions. Leurs champs jaunissent, le fourrage vient à manquer, indique l’Union suisse des paysans (USP). Maïs, navets ou encore pommes de terre suisses pourraient ainsi manquer cet hiver si les conditions ne s’améliorent pas en août.

Faune et flore souffrent

La Fédération suisse de pêche (FSP) se dit, elle aussi, «extrêmement inquiète». En 2003, les cours d’eau asséchés avaient présenté le spectacle désolant de poissons ventre à l’air, suffocants. La température de l’eau avait alors atteint 27 degrés, provoquant un taux de mortalité massive pour la faune.

Bien que lacs et rivières n’aient pas encore atteint ces sommets, «les indicateurs montrent que la tragédie est proche», déclare, pessimiste, l’administrateur de la FSP, Philipp Sicher. En Thurgovie et à Saint-Gall, les autorités ont déjà dû reloger les poissons agonisants des petits ruisseaux asséchés.

Dans les Grisons comme dans le canton de Berne, la sécheresse est montée jusque dans les alpages. Le président du gouvernement bernois, Christoph Neuhaus (UDC), a ainsi dû reloger ses moutons chez un voisin, trop malheureux dans son pâturage devenu trop sec. Le politicien a carrément dû lancer un appel d’aide sur Facebook samedi dernier.

À Bâle, ce sont les arbres, en particulier des hêtres, qui meurent à petit feu à cause de la sécheresse. Les autorités mettent en garde les randonneurs contre les chutes de branches.

La situation risque de s’aggraver ces prochains jours. MétéoSuisse a lancé une alerte canicule pour le Tessin. Le mercure pourrait y grimper jusqu’à 33 degrés ce samedi. «Aucune dégradation importante n’est prévue, à part quelques orages, souligne Vincent Devantay, de MeteoNews. Ceux-ci n’aident pas, car il s’agit de précipitations fortes qui ne pénètrent pas dans les sols.»

Un peu moins concernés, Vaud et Genève risquent d’être, eux aussi, gagnés par un déficit hydraulique dans les deux à trois prochaines semaines, prédit le spécialiste. «On peut dire que l’on connaît une situation exceptionnelle… même si on commence à la vivre tous les étés.» (24 heures)