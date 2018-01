Les touristes bloqués dans la grotte sont sortis

Les huit hommes bloqués depuis dimanche matin dans la grotte du Hölloch, dans le Muotathal schwytzois, ont pu sortir dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué la police cantonale schwyzoise. Ils avaient été piégés par de fortes chutes de pluie.

Les sept touristes et leur guide ont pu quitter le site par l'entrée de la grotte, a précisé la police dans un communiqué. Le niveau de l'eau s'est abaissé plus vite que prévu, a déclaré un porte-parole de la police à l'ats. L'évacuation de la grotte a donc commencé jeudi soir et a duré plusieurs heures.

Ils sont en bonne forme et de bonne humeur, a ajouté le porte-parole. Ils pourront rentrer à la maison après un examen médical.

Expédition de deux jours

Les huit hommes, tous des Alémaniques âgés de 25 à 55 ans, étaient partis samedi matin en expédition et avaient prévu de ressortir de la grotte le dimanche après-midi. Mais, durant la nuit, ils avaient été surpris par une brusque montée des eaux, qui avait bloqué la voie du retour.

Ils avaient toutefois pu rejoindre un bivouac bien équipé tant en nourriture qu'en médicaments. Ce bivouac était accessible par une seconde voie, mais l'itinéraire, exigeant, n'est praticable que par des spéléologues.

Le Hölloch, très prisé des amateurs, est un des réseaux de cavités souterraines parmi les plus grands du monde avec plus de 200 kilomètres de galeries. Il n'est pas rare que des touristes s'y trouvent coincés, surtout en hiver, lorsque le niveau de l'eau est relativement bas. (ats/nxp)