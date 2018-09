Les trains de hooligans rouleront sans policiers

Simone Rau et Thomas Knellwolf

Bernhard Odehnal Simone Rau et Thomas Knellwolf ABO+

L’attaque a été si violente qu’il a fallu un suivi psychologique pour en effacer les séquelles. Dans un train ramenant des supporters zurichois d’un match à Lausanne en mai dernier, certains fans du Grasshoppers Club ont pété les plombs. Le personnel de bord et les responsables de la sécurité ont dû se barricader dans le dernier wagon. Afin d’échapper à la horde en furie, ils ont actionné le signal d’alarme et fui la composition. Pas de blessé, mais de gros dégâts. Depuis l’incident, la police des transports des CFF (TPO) ne voyage plus avec des fans de GC.

Même si ces débordements n’avaient pas eu lieu, les policiers du rail n’auraient pas maintenu leur présence dans ce type de convois. La tendance est à laisser les fans voyager sans surveillance particulière. Selon notre enquête, seuls les fans du FC Zurich et du FC Saint-Gall sont encore accompagnés par la TPO. Les CFF confirment que dans tous les autres trains où des wagons sont réservés aux supporters, il n’y a que des contrôleurs et le mécanicien. Les fans sont encadrés par des membres du club formés à cet effet.

Certains clubs trouvent cette solution adéquate: la présence d’uniformes dans le train ne faisant qu’exacerber les tensions. Toutefois, les représentants des fan-clubs que nous avons interrogés ne souhaitaient pas le retrait de la TPO des trains spéciaux. C’est la direction de cette unité des CFF qui l’a décidé. En témoigne un rapport du 26 juillet dernier émanant de la TPO: «Après d’intenses négociations, nous avons obtenu que la TPO ne doive plus accompagner que deux clubs (FCZ et Saint-Gall). Notre objectif reste de ne plus en accompagner aucun.»

«Tâche ingrate»

Dans ce rapport, les commandants se plaignent qu’il y a de moins en moins de volontaires pour monter dans ces trains: «Cela est dû principalement à la tâche ingrate, à la difficulté d’appliquer les règlements, à l’absence d’armes, etc.» Ces citations figurent dans le dernier Bulletin de la section Police des transports de la Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP).

La police des transports abandonne-t-elle en douce une tâche délicate que les CFF lui ont attribuée? Christian Ginsig, porte-parole de l’ex-régie, s’en défend: grâce aux accords conclus, «la sécurité est désormais placée sous la responsabilité des organisations de fans». Histoire de «maintenir au plus bas possible les frais de personnel des trains spéciaux pour fans de football».

«Faudra-t-il des morts ou des blessés pour qu’enfin on agisse?»

Un témoin souhaitant garder l’anonymat indique cependant que la raison est différente: les policiers du rail n’apprécient guère les heures de service dans ce genre de convois. Ce sont de longues journées, souvent le soir et le week-end, et certains supporters peuvent être fort agressifs.

Même son de cloche dans le Bulletin de la FSFP, qui souligne que ces trains sont une zone de non-droit et que personne n’entend empoigner le problème: «Faudra-t-il attendre d’avoir des morts ou des blessés pour qu’enfin on agisse?» écrit le comité de la section TPO. Le syndicat du personnel des services publics Transfair s’inquiète de la sécurité des contrôleurs et des mécaniciens et réclame davantage de policiers dans les trains de fans. Bruno Zeller, responsable du secteur Transports publics, ajoute: «Toute autre mesure se fait au détriment des collaborateurs du rail.»

Pour les CFF au contraire, il faut, après des années de mesures répressives, appliquer d’autres modèles d’encadrement des fans. «Il s’agit d’impliquer plus étroitement les organisations de supporters, elles doivent prendre leurs responsabilités, explique le porte-parole des CFF. Tout policier qui ne voyage pas avec les fans peut être engagé plus efficacement pour assurer la sécurité dans une gare au départ ou à l’arrivée.»

Deux ou trois pour 700 fans

Des années durant, les convois de supporters étaient dotés de nombreux agents. Leur nombre n’a diminué qu’à partir de 2012 – de 10-12 hommes, ils sont passés à 2 ou 3 les derniers temps. Selon plusieurs sources concordantes, ce sont surtout les cadres de la TPO qui sont intervenus pour obtenir ce désengagement. Dans un train bondé où chantent 700 fans, cette maigre troupe n’a plus réellement le moyen d’intervenir.

Il faut savoir que la satisfaction du personnel est un des critères retenus pour mesurer la performance des cadres de la TPO, performance qui influence le montant des bonus de ceux-ci en fin d’année. Notre source suppose que c’est une des raisons qui a poussé la direction de la TPO à introduire un système de volontariat pour désigner les accompagnants des trains de fans. Résultat: ces missions-là sont peu prisées.

Un collaborateur de la TPO explique que les anciens, plus expérimentés, apprécient de prendre des services dans ces convois, estimant qu’ils avaient un sens. Les plus jeunes, par contre, sont désécurisés. Il leur manque la sérénité nécessaire pour faire face aux agressions dans le train.

Reste que voyager dans ces trains n’est pas devenu plus sûr. La Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) tient une statistique sur les débordements de hooligans avant, pendant et après les matches de football. En 2012, sur un total de 217 cas, 25 étaient recensés dans les convois de fans. En 2017, ce chiffre montait à 48 incidents sur 221.

Et les fans seront bien gardés

Pourtant, les fan-clubs estiment qu’on est loin de l’anarchie dans les trains spéciaux. Le premier club à avoir conclu un accord avec les CFF a été le FC Young Boys. Chaque train est doté de 10 à 15 anges gardiens dont les relations personnelles avec les fans permettent de désamorcer plus aisément les tensions. À Bâle, la TPO a renoncé abruptement à suivre les trains du FC Bâle après les attentats de Paris en novembre 2015, car ses troupes étaient occupées à la surveillance renforcée de la gare. Comme les incidents n’ont pas augmenté, les deux parties ont décidé d’en rester là. Et personne ne s’en plaint au FCB.

Après de longues discussions avec plusieurs organisations de fans, les CFF ont adopté la formule suivante: les fan-clubs s’occupent des nettoyages et les CFF se concentrent sur le contrôle des billets. Et les fans seront bien gardés! (24 heures)