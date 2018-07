Les usagers du rail ont tout à gagner des couacs des CFF

Pourquoi les Romands ont droit à une indemnité

Trente chantiers, dont trois de grande importance, mais un seul qui ouvre la porte à une indemnisation.



Malgré les couacs, les usagers de la ligne Lausanne-Fribourg sont des privilégiés: ils sont les seuls à avoir accès au projet-pilote des CFF qui veut dédommager les clients lésés.



Les usagers qui effectuent dix journées de voyage au minimum, avec un temps de parcours prolongé d’au moins 20 minutes, peuvent ainsi recevoir un montant de 100 francs sous la forme d’un bon. Pour toucher l’indemnité, les passagers doivent s’inscrire sur l’application mobile des CFF.

Une fois activé, le module «cockpit de voyage» enregistre leurs déplacements par une géolocalisation.



Pourquoi les usagers de cette ligne ont-ils accès à cette indemnité et pas ceux des autres régions impactées? Les CFF mettent en avant trois raisons. La première, c’est que le tronçon entre Lausanne et Puidoux-Chexbres est le seul qui est totalement fermé le temps des travaux.

Du 7 juillet au 26 août, les CFF travaillent au renouvellement complet des voies, à l’adaptation de trois gares pour les personnes à mobilité réduite (Grandvaux, La Conversion et Pully-Nord) et à l’assainissement de deux tunnels. En tout, six chantiers sont ouverts, qui peuvent occuper jusqu’à 600 personnes.



Deuxièmement, cette interruption du trafic est celle qui engendre les plus grands retards: l’offre de remplacement – via des bus ou des trajets alternatifs par Vevey, Bienne ou Neuchâtel – peut prolonger le temps de parcours jusqu’à 39 minutes.



Enfin, c’est ce chantier qui concerne le plus de voyageurs: on estime à 13 000 le nombre de pendulaires qui circulent chaque jour sur ce tronçon. À noter que seules 1500 personnes ont pour l’instant pris part au projet et un peu plus de 2500 voyages ont été enregistrés. «C’est conforme à nos attentes, il ne faut pas oublier que ce système est une première en Europe», précise Linus Losser, responsable gestion du trafic voyageurs aux CFF. L’expérience pourrait être élargie.