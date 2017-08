«Les villes doivent rester des places industrielles»

La production artisanale et industrielle est peu à peu chassée hors des villes, notamment des plus grandes, mais une nouvelle forme d’emplois du secondaire est en pleine croissance. Selon une étude mandatée par l’Union des villes suisses (UVS), la numérisation peut permettre aux villes de rester des places de production de biens. Interview de Théo Huguenin-Elie, membre du comité de l’UVS et président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds.

Quel est l’intérêt de maintenir un tissu industriel fort dans les villes?

Dans la perspective d’une urbanisation moderne, nous sommes persuadés que la mixité est importante. Elle permet d’avoir une ville vivante, où chacun peut trouver sa place dans la société. Une diversification des activités économiques permet aussi d’avoir une ville plus solide lors de crises économiques. C’est donc enjeu majeur. Un défi aussi, car en raison du manque de place et du coût des surfaces, ces activités ont tendance à s’installer en périphérie.

Les défis sont-ils les mêmes pour la métropole lémanique que pour des villes de plus petite taille comme La Chaux-de-Fonds?

Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais surtout le contexte n’est pas le même. Dans les villes de taille moyenne, le foncier est encore disponible et il a un prix raisonnable pour que les entreprises de hautes technologies puissent s’y installer et s’y développer. Par contre, c’est souvent déjà trop cher pour l’artisanat. En Suisse, nous restons toutefois convaincus qu’il faut faire des efforts pour maintenir un secteur secondaire important dans les villes. Dès le moment qu’une société perd son industrie, toute l’activité des services peut à terme être mise en danger.

A quoi ressemble cette nouvelle forme d’emplois secondaires qui croit dans les villes?

Il y a tout d’abord l’industrie des hautes technologies qui a augmenté ces 20 dernières années, notamment dans les villes de taille moyenne. Et puis il y a ce secteur de l’industrie créative «plus», largement lié à la numérisation, qui est en très forte progression. Derrière cette appellation se cache un secteur qui ne concerne pas directement la production de biens matériels, mais qui s’y trouve fortement lié, d’où son rattachement au secteur secondaire. On peut citer par exemple, l’architecture, l’informatique ou les conseils en marketing qui sont délivrés au secteur industriel. (24 heures)