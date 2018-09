Les violences contre les jeunes femmes ont triplé en vingt ans

Une enquête statistique de la «SonntagsZeitung» permet de saisir l’ampleur des violences faites aux femmes dans l’espace public. Son constat: les sorties sont devenues nettement plus dangereuses pour les femmes au cours des dernières années. C’est le cas surtout pour les plus jeunes, âgées de 15 à 24 ans.

Pour dresser ce tableau, l’hebdomadaire zurichois a passé au crible les statistiques de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). Sont assurés en vertu de ce texte les travailleurs et chômeurs domiciliés en Suisse, soit 4,5 millions de personnes. Les données analysées proviennent en grande partie de la Suva.

La conclusion? En vingt ans, les blessures dues à des actes de violence dont sont victimes les jeunes femmes dans l’espace public ont triplé. Il s’agit des lésions qui ont fait l’objet d’une annonce à l’assurance-accidents à la suite notamment d’une dispute, d’une bagarre ou d’une agression. En 1995, il y a eu 200 cas. En 2016, ce chiffre a bondi à 640. Cela même alors que le nombre de jeunes femmes assurées est resté à peu près identique.

À noter que les données ne mentionnent pas le sexe des auteurs. Pour la criminologue et conseillère nationale Rebecca Ruiz (PS/VD), il y a peu de chances que ceux-ci comptent beaucoup de femmes. «C’est une donnée invariable dans les statistiques relatives à la délinquance, les hommes sont surreprésentés.» L’élue salue ainsi la mise en lumière de «données fiables qui confirment ce qu’on pouvait pressentir». «C’est inquiétant et inacceptable.»

Le passage à tabac, au début d’août, de cinq femmes à la sortie d’un club genevois par un groupe d’hommes avait choqué. Les témoignages d’autres cas de violences sexistes dans l’espace public ont été médiatisés dans les jours qui ont suivi. Notamment l’agression d’une fêtarde à Zurich, en marge de la Street Parade.

Les données de l’assurance-accidents montrent que ces actes, loin d’êtres isolés, sont en hausse. La statistique de l’aide aux victimes, publiée par la «SonntagsZeitung», pointe également vers cette évolution. L’an dernier, en Suisse, un nombre record de conseils (27 165) ont été prodigués à des femmes. Ce chiffre a presque triplé depuis 2000. La progression concerne à parts égales les Suissesses et les ressortissantes étrangères. Les jeunes hommes sont toujours beaucoup plus exposés aux blessures dues à des actes de violence que les femmes. Mais un renversement de tendance s’est amorcé en 2009. Depuis lors, le risque a clairement diminué pour eux dans l’espace public. Ce n’est pas le cas pour les femmes.

Comment l’expliquer? Cité dans l’hebdomadaire, le criminologue Martin Killias évoque deux réponses possibles. La première piste: les hommes sortiraient moins alors que les femmes n’ont pas changé leurs habitudes. La seconde tient simplement au fait que ces dernières sont plus souvent agressées lorsqu’elles sortent ou veulent faire la fête, comme le montrent les cas genevois ou zurichois.

Rebecca Ruiz avance, elle, un changement dans les relations hommes-femmes. «Ces dernières se rebellent peut-être plus qu’avant contre des comportements qu’elles n’ont pas envie de subir, suscitant des réactions de frustration violentes.» L’élue appelle à consolider les statistiques et les données sur le phénomène afin de «connaître les origines de la violence, savoir qui sont les auteurs et prendre des mesures qui vont au-delà de la sensibilisation». Dans le canton de Genève, la députée au Grand Conseil Anne-Marie von Arx (PDC) a déposé la semaine dernière un projet de loi qui demande de poursuivre d’office les violences sexistes, comme c’est le cas pour les violences domestiques. Elle plaide également pour un renforcement de l’éducation sur l’égalité des sexes dès le plus jeune âge, «sans laisser de place à des justifications culturelles ou religieuses». «Il n’y a aucune raison de permettre à un homme de se comporter comme un chasseur en quête d’une proie. C’est tout simplement criminel d’empêcher une femme d’occuper l’espace public.»

Blessures plus graves

Les statistiques semblent montrer que les violences subies par les victimes de sexe féminin sont devenues plus brutales. C’est ce qu’indique la hausse des coûts de traitement. En 1995, les frais s’élevaient en moyenne à quelque 300 francs. Ce montant a pratiquement doublé en vingt ans. L’augmentation des tarifs médicaux n’explique pas cette progression, souligne la «SonntagsZeitung», la facture des soins pour l’ensemble des accidents survenus pendant le temps libre d’un assuré n’affichant pas une telle progression.

Enfin, la hausse observée concerne exclusivement les blessures infligées dans l'espace public. Dans la sphère privée, leur occurrence est restée plus ou moins stable.