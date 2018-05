Les voitures électriques font peur aux pompiers

De grandes flammes qui s’échappent d’une voiture accidentée sur le bord de l’autoroute. Les images sont impressionnantes. Une Tesla a pris feu jeudi dernier au Tessin, sur l’A2, près de Bellinzone. La voiture électrique avait percuté la glissière centrale du tronçon situé près du tunnel de Monte Ceneri. Elle s’est renversée avant de s’embraser. Le conducteur, un Allemand âgé de 48 ans, est décédé sur place. Les pompiers de la ville ont révélé lundi que les batteries lithium-ion de l’automobile seraient la cause du saisissant incendie. «Le choc violent pourrait avoir causé un phénomène appelé «thermal runaway», à savoir une rapide et irrémédiable hausse de température», écrivaient les sapeurs tessinois sur Facebook. La publication a été supprimée mardi et les pompiers refusent de communiquer davantage. Une enquête est en cours pour déterminer les causes précises du drame. Le constructeur Tesla indique y participer. «Nous assurons aux autorités locales une totale coopération», précise l’entreprise d’Elon Musk.

Nouveaux dangers

Mais cet accident, quelle qu’en soit la cause, préfigure le challenge qui attend les pompiers suisses dans les années à venir. Les voitures électriques, dont le nombre augmente d’année en année, sont la hantise des professionnels du feu. Car les dangers provoqués par les nouveaux modes de propulsion sont bien différents de ceux de l’essence ou du diesel. Aussi, les pompiers doivent adapter leurs interventions. Ainsi, lors d’un choc, les batteries risquent de s’enflammer spontanément. «Nourri par la part importante d’oxygène contenue dans le pôle positif de la batterie, l’incendie qui s’ensuivrait atteindrait des températures telles qu’il serait pratiquement impossible de l’éteindre», alerte Urs Bächtold, directeur de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers. Et de poursuivre: «La technique consiste alors à faire baisser la température à grand renfort d’eau.» Le but est de contenir le feu et de l’empêcher de se propager aux autres cellules.

À Genève, par exemple, les soldats du feu tentent de trouver des solutions. Ils déploient déjà deux camions au lieu d’un en cas d’embrasement d’une voiture électrique. «Quand un incendie de batteries au lithium-ion démarre et monte en puissance, on ne peut plus l’arrêter», avertit le sergent Alain Currat, spécialiste des techniques de désincarcération au Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS). Il est alors nécessaire d’arroser abondamment avec de l’eau ou d’avoir recours à de la poudre ou à du sable. Les pompiers doivent garder leurs distances en raison des risques provoqués par l’électricité. «Lorsque l’on arrose des batteries qui ont pris feu, cela crée des arcs électriques. Elles peuvent ensuite dégager des gerbes d’étincelles et exploser», illustre le sergent. Le SIS a également dû s’équiper de gants spéciaux, la carrosserie conduisant le courant électrique.

En fonction du véhicule

Autre difficulté, le premier diagnostic. Pour mettre en place ces mesures, les pompiers doivent savoir en amont qu’ils ont affaire à un tel véhicule. Davantage que l’intervention, c’est là que réside la principale difficulté car il n’est pas toujours aisé de reconnaître le mode de propulsion d’une voiture. Pour un même modèle, il peut exister une version essence, une autre électricité et une troisième roulant au gaz naturel. «Il est parfois impossible de savoir quel est le type d’énergie avant d’ouvrir la trappe du carburant, indique l’officier du SIS. Nos hommes sont donc formés à repérer le genre de l’auto concernée. Et la centrale du 118 questionne tout de suite le conducteur, si cela est possible. Cela détermine si nous devons nous déplacer avec un ou deux camions.»

Enfin, il est difficile pour les soldats du feu suisses de s’exercer sur des véhicules à propulsion alternative. Ceux-ci sont encore rares et il est compliqué de les importer à seul but d’entraînement. «Nous prenons alors des voitures traditionnelles que nous modifions pour simuler les spécificités des modèles de dernière génération», explique le premier-lieutenant Jean-Paul Wicht, responsable de la formation des sapeurs genevois. Les pompiers doivent donc aller à l’étranger, où les constructeurs locaux fournissent aux équipes d’intervention leurs modèles récents. Le SIS va ainsi se rendre ces prochains jours en France pour une formation qui traitera notamment des voitures électriques, à gaz ou hybrides. (24 heures)