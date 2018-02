Leuthard exige toute la lumière sur le scandale CarPostal

Des irrégularités avaient été signalées dès 2013

La direction de La Poste avait connaissance des irrégularités comptables pratiquées par CarPostal depuis 2013 déjà. C’est ce qui ressort de deux notes divulguées jeudi par le Blick. Dans la première, datée d’août 2013, des réviseurs internes signalent au président du conseil d’administration de l’époque et à Susanne Ruoff, notamment, des transferts de coûts effectués à la charge du transport subventionné. Les bénéfices réalisés pas CarPostal ont été enregistrés dans une autre rubrique. Une pratique qui a permis à la filiale de maintenir le niveau des indemnités publiques. La direction de CarPostal ne voyait aucune autre option «compte tenu des objectifs de rentabilité qui lui ont été fixés. On cherche une solution avec la direction du groupe», est-il écrit dans le document confidentiel. Lequel rapporte que le conseil d’administration ne jugeait pas nécessaire d’intervenir.



La seconde note, datée de décembre 2017, montre que le directeur de CarPostal avait attiré l’attention depuis 2013 au moins sur le conflit d’intérêts «fondamental» au sein de la filiale, soumise d’un côté à des objectifs de bénéfice par La Poste, et de l’autre à l’interdiction de réaliser un gain dans le domaine du transport régional de voyageurs.

Gabriel Sassoon